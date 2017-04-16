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"Белавиа" внедрила сервис по оптимизации онлайн-общения с клиентами

17.04.2017 14:51 — Разное | Ежедневник  
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"Белавиа" внедрила сервис по оптимизации онлайн-общения с клиентами

фото: airlines-inform.ru

"Белавиа" внедрила сервис Blinger.io. Пассажирам теперь не обязательно звонить по телефону, чтобы обратиться за помощью к специалистам авиакомпании.

Сервис собирает обращения от пассажиров из различных источников: мессенджеров, чатов и электронной почты, и направляет их прямиком в службу поддержки "Белавиа", пишет sb.by

Это поможет клиентам авиакомпании уточнить информацию или получить ответ на свой вопрос через Telegram, VK, Facebook, WhatsApp, Kik, Viber, Skype, Twitter, а также LiveChat.

Это особенно удобно для пассажиров, не живущих в Беларуси или находящихся в роуминге за рубежом.

Кроме этого, сервис сохраняет историю всех запросов и обращений клиента в одном месте, то есть пассажиру не придется тратить время на дополнительные объяснения. Такая технология снизит нагрузку на call-центр авиакомпании.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме.

 
 
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"Белавиа" внедрила сервис Blinger.io. Пассажирам теперь не обязательно звонить по телефону, чтобы обратиться за помощью к специалистам авиакомпании.

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