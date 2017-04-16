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В России нашли "палеолитическую Венеру"

17.04.2017 15:05 — Разное | Tut.by  
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Статуэтка «палеолитической Венеры», вырезанная из бивня мамонта во времена ледникового периода, найдена учеными Института археологии РАН при раскопках стоянки «Хотылево-2» в Брянской области. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сообщение пресс-службы Института археологии РАН.


Изображение: Александр Пахунов / Институт археологии РАН

Статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков, поэтому эта находка — важное событие для исследователей, заявил руководитель экспедиции Константин Гаврилов, заместитель заведующего отделом археологии каменного века ИА РАН, кандидат исторических наук.

«Время верхнего палеолита, к которому относится Хотылевская стоянка, — это пора юности искусства. Казалось бы, люди того времени должны были делать только первые шаги на пути художественного творчества. Однако мы постоянно сталкиваемся с прекрасными произведениями мелкой пластики, гравировками, орнаментированными предметами. Шедевры того времени благодаря своей выразительности и совершенству оказывают сильное впечатление как на специалистов, так и на далеких от археологии людей», — говорит ученый.


Изображение: Александр Пахунов / Институт археологии РАН

Археологи исследуют Хотылевскую стоянку с 1993 года, а комплекс, на котором была найдена статуэтка, изучается с 2005 года. По данным радиоуглеродного анализа, племена охотников-собирателей обитали здесь от 21 до 24 тыс. лет назад. Ученые нашли здесь множество костей мамонта, бизонов, кремневые орудия. «Эта статуэтка относится ко времени средней поры верхнего палеолита, а культурный слой, в котором она залегала, имеет радиоуглеродные даты в 23 тыс. лет назад», — говорит Гаврилов.

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Статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков.

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