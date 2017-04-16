﻿ Сторонники Эрдогана обрадовались предварительным итогам референдума. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сторонники Эрдогана обрадовались предварительным итогам референдума

17.04.2017 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Счастливые люди несли флаги и портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зажигали файеры и даже играли на разных музыкальных инструментах.

К собравшимся обратился премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он отметил, что будущее Турции будет построено на народном выборе и с народной поддержкой.

Сторонники Эрдогана обрадовались предварительным итогам референдума
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Эксперт: турецкий референдум — это brexit в версии Эрдогана

Турки отказались от парламентской формы правления, которая существовала с момента создания Республики. Конституционный референдум о переходе страны на президентскую форму правления завершился победой его сторонников с незначительным перевесом. Согласно предварительным данным, они набрали 51,2% голосов — это на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Ранее изменения по переходу к президентской системе одобрил парламент Турции и подписал Эрдоган.

Согласно изменениям, президент становится главой государственной системы. Он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. А должность премьер-министра будет упразднена.

Сторонники Эрдогана обрадовались предварительным итогам референдума
© AFP/ OZAN KOSE
Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным референдумом

Президент получит право на объявление режима чрезвычайного положения. Утверждать это решение будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы — они вступят в силу без предварительного одобрения парламента. Однако они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Также президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После оглашения предварительных результатов конституционного референдума о переходе к президентской форме правления сторонники Эрдогана вышли на улицы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кадры задержания ФСБ контрабандиста с целым арсеналом "стволов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика