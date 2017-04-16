Счастливые люди несли флаги и портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зажигали файеры и даже играли на разных музыкальных инструментах.

К собравшимся обратился премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он отметил, что будущее Турции будет построено на народном выборе и с народной поддержкой.

Турки отказались от парламентской формы правления, которая существовала с момента создания Республики. Конституционный референдум о переходе страны на президентскую форму правления завершился победой его сторонников с незначительным перевесом. Согласно предварительным данным, они набрали 51,2% голосов — это на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Ранее изменения по переходу к президентской системе одобрил парламент Турции и подписал Эрдоган.

Согласно изменениям, президент становится главой государственной системы. Он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. А должность премьер-министра будет упразднена.



© AFP/ OZAN KOSE Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным референдумом

Президент получит право на объявление режима чрезвычайного положения. Утверждать это решение будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы — они вступят в силу без предварительного одобрения парламента. Однако они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Также президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.