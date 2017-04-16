Спецслужбы проводили операцию по задержанию членов межрегиональной группы, которая причастна к контрабанде оружия, совместно с сотрудниками МВД России. По оперативной информации, контрабандисты занимались поставками оружия из Украины и стран Евросоюза.

Как отметили в ФСБ, по делу проходят 54 человека, всего у них было изъято более 230 единиц огнестрельного оружия и 21 килограмм взрывчатки. Помимо всего прочего, у контрабандистов имелись и образцы оружия времен Великой Отечественной войны.

На кадрах, снятых сотрудниками спецслужб, показаны многочисленные образцы оружия различных систем, включая "Люгер", "Наган", "Маузер", пистолеты-пулеметы систем Шпагина и Судаева и другие, как отечественные, так и иностранные образцы.

По информации ФСБ, оружие, изъятое у контрабандистов, было подготовлено к восстановлению боевых характеристик.