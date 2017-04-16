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Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

17.04.2017 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

Снижение прибыли связано с уменьшением стоимость нефтепродуктов.

ОАО «Мозырский НПЗ» зафиксировал по итогам 2016 года снижение показателя чистой прибыли на фоне уменьшения стоимости нефтепродуктов. Чистая прибыль компании сократилась на 53% до 164,68 млн рублей, пишет belmarket.by.

Согласно информации из годового отчета предприятия, размещенного на ЕПФР, в 2016 году нефтеперерабатывающий завод увеличил выручку от реализации на 8% до 4,5 млрд рублей. Себестоимость продукции выросла на 16,7% до 4,13 млрд рублей.

Предприятие получило прибыль от реализации в размере 179,9 млн рублей.

По информации, содержащейся в отчете, государству в ОАО «Мозырский НПЗ» принадлежит 42,7568% акций.

Чистая прибыль «Нафтана» в прошлом году наоборот выросла. Однако ее размер в десятки раз меньше, чем у мозырского предприятия.

 
 
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Снижение прибыли связано с уменьшением стоимость нефтепродуктов.

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