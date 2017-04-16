В этом месяце в Беларуси ожидаются длинные выходные из-за переноса рабочих дней.

Рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен в Беларуси на субботу 29 апреля. Таким образом, граблена страны получают возможность «гулять» целых четыре дня: 22, 23, 24 и 25 апреля. Радуница в Беларуси (день поминовения усопших) придется на 25 апреля - этот день в стране, традиционно, является государственным выходным.

Стоит отметить, что в следующем месяце у белорусов снова будут длинные выходные. Майские праздники в стране продлятся три дня, с 7 по 9 мая. При этом рабочий понедельник,который станет выходным, придется также отработать в субботу - 6 мая.

Несмотря на то, что график переноса рабочих дней уже утвержден, в Беларуси организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.