﻿ Перенос рабочих дней в апреле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перенос рабочих дней в апреле

17.04.2017 15:56 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В этом месяце в Беларуси ожидаются длинные выходные из-за переноса рабочих дней.

Рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен в Беларуси на субботу 29 апреля. Таким образом, граблена страны получают возможность «гулять» целых четыре дня: 22, 23, 24 и 25 апреля. Радуница в Беларуси (день поминовения усопших) придется на 25 апреля - этот день в стране, традиционно, является государственным выходным.

Стоит отметить, что в следующем месяце у белорусов снова будут длинные выходные. Майские праздники в стране продлятся три дня, с 7 по 9 мая. При этом рабочий понедельник,который станет выходным, придется также отработать в субботу - 6 мая.

Несмотря на то, что график переноса рабочих дней уже утвержден, в Беларуси организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом месяце в Беларуси ожидаются длинные выходные из-за переноса рабочих дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сторонники Эрдогана обрадовались предварительным итогам референдума
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика