﻿ На МКАД Nissan Navara влетел в МАЗ прикрытия дорожников. 21.by
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На МКАД Nissan Navara влетел в МАЗ прикрытия дорожников

17.04.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 17 апреля, около 13.25, на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.


Фото: МЧС

— 33-летний водитель Nissan Navara ехал по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Байкальской во второй полосе. На 8-м километре он отвлекся от управления и врезался в МАЗ прикрытия, который был обозначен соответствующим образом, — сказали в ГАИ.

















В результате столкновения водитель Nissan оказался заблокирован в автомобиле. Как сообщили в МЧС, мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

ГАИ призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности. Нужно избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны. Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель отвлекся от управления автомобилем.

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