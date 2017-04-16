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На МКАД Nissan Navara влетел в МАЗ прикрытия дорожников
Авария произошла 17 апреля, около 13.25, на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.
— 33-летний водитель Nissan Navara ехал по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Байкальской во второй полосе. На 8-м километре он отвлекся от управления и врезался в МАЗ прикрытия, который был обозначен соответствующим образом, — сказали в ГАИ.
В результате столкновения водитель Nissan оказался заблокирован в автомобиле. Как сообщили в
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Водитель отвлекся от управления автомобилем.
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