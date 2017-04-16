Авария произошла 17 апреля, около 13.25, на внешнем кольце МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.



Фото: МЧС

— 33-летний водитель Nissan Navara ехал по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Байкальской во второй полосе. На 8-м километре он отвлекся от управления и врезался в МАЗ прикрытия, который был обозначен соответствующим образом, — сказали в ГАИ.



































В результате столкновения водитель Nissan оказался заблокирован в автомобиле. Как сообщили в МЧС , мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

ГАИ призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности. Нужно избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны. Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.