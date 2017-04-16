Гомельский домостроительный комбинат строит дом в онлайн-режиме. Непрерывно на сайте застройщика идет трансляция со стройплощадки 10-этажного панельного дома в 19-м микрорайоне Гомеля. Время 14.42: экскаватор пересыпает в самосвал грунт, стрела башенного крана опускается вниз, а строитель в салатовом жилете и оранжевой каске крутит бетономешалку.

— Веб-камера дисциплинирует, — рассказывает Анжелина Сыромятникова, заместитель генерального директора по кадрам, идеологической и социальной работе ОАО «Гомельский домостроительный комбинат». — И помогает решать застройщику сразу несколько задач. Во-первых, можно контролировать ход строительства, не выходя из кабинета. Если раньше инженерно-техническому работнику необходимо было ехать на стройку, чтобы посмотреть, на каком этаже у нас идет монтаж, сейчас достаточно просто глянуть на монитор.



Скриншот с сайта gdsk.by

Анжелина Анатольевна рассказала, что установка веб-камер на строящихся объектах — общепринятая мировая практика.

— В московской области это вообще обязательное требование, а в нашей компании — второй опыт. Сначала установили веб-камеру на строительстве одного из домов — это себя оправдало. Поэтому сейчас планируем на всех наших строящихся объектах установить веб-камеры.

По словам Анжелины Сыромятниковой, веб-камера на стройплощадке также помогает контролировать сохранность строительных материалов.

— Посторонние автомобили, люди без фирменной спецовки, посторонние на объекте, — видно все. — Получается, что сохранность товарно-материальных ценностей у нас под наблюдением.

Помогает камера и инженеру по охране труда, которому не надо часто отправлять в рейды мобильные группы.

— Он может посмотреть онлайн, все ли работают в касках, пользуются ли страховочными поясами, как проходит страховка-зацепка плит — одним словом, всё.

Также камера следит за трудовой дисциплиной.

— С утра включаешь камеру и видишь, во сколько работники вышли из бытовки и пошли на объект. Также видно время прихода на работу, уход с работы и как соблюдается время обеденного перерыва, — говорит Анжелина Анатольевна.

Поскольку дом коммерческий, «картинку» со стройки транслируют и для дольщиков.

— На уровне четвертого этажа мы объявляем проектную декларацию, продаем квартиры и заключаем предварительные договоры с дольщиками. Благодаря веб-камере они могут видеть онлайн, как строится их этаж, дом, идет благоустройство, прокладываются инженерные сети. Ради этого людям не придется тратить время и ездить с одной окраины города на другую.

На месте, где установили веб-камеру, будут строить еще три дома, и тоже с онлайн-трансляцией. Эту веб-камеру Гомельскому домостроительному комбинату подарил на день рождения институт «Гомельпроект».

— Одна камера у нас была, это уже вторая, — рассказывает Анжелина Анатольевна. — К этой камере покупаются еще маршрутизатор и флешка у мобильного оператора — и все, можно подключаться. Все могут смотреть.

— Как строители отнеслись к тому, что будут работать под наблюдением?

— Они знают, что работают под наблюдением. Это дисциплинирует.

Анжелина Анатольевна не скрывает: установка веб-камеры дает компании конкурентное преимущество.

— В Гомель может прийти любой застройщик, даже минский. Установка онлайн-камеры повышает наш рейтинг перед другими застройщиками, плюс вызывает доверие у дольщиков.