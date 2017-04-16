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Биржа: в понедельник выросли все валюты

17.04.2017 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Биржа: в понедельник выросли все валюты

фото: gorlovka.today

Неделя началась на Белорусской валютно-фондовой биржи с падения рубля по отношению ко всем валютам корзины. Сильнее всего сегодня подорожал евро, хотя рост курса и не превысил даже полкопейки.

Евро вырос на 0,19% до 2,0014 рубля.

Доллар подорожал на 0,04% до 1,8825.

За 100 российских сегодня при закрытии торгов давали на 0,05% больше, чем в пятницу или 3,3463 рубля.

 
 
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Неделя началась на Белорусской валютно-фондовой биржи с падения рубля по отношению ко всем валютам корзины. Сильнее всего сегодня подорожал евро, хотя рост курса и...

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