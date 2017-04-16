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Новым директором холдинга «Агат» назначен Геннадий Казаков
17.04.2017 16:04 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных сил.
Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Одновременно глава государства согласовал назначение Казакова директором ОАО "Агат – системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления".
О Геннадии Казакове известно немного. Он родился 4 января 1964 года в деревне Семукачи Могилевского района. В 1985 году с отличием окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи. С 1985 по 1998 трудился на разных должностях в 86-й бригаде связи. С 1998 по 2000 год являлся слушателем Военной академии Республики Беларусь, которую окончил с отличием. В 2005 году был назначен начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, пишет
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Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных сил – начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных сил.
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