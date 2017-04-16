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Мелания Трамп подбирает мебель для апартаментов в Белом доме: переедет летом

17.04.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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В Белом доме журналу People подтвердили: летом жена президента США Дональда Трампа вместе с его младшим сыном наконец переедут в Вашингтон.


Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Сейчас Мелания и Бэррон Трамп живут в Нью-Йорке в небоскребе «Трамп-тауэр». И раздельное проживание президентской четы не очень нравится американцам: обеспечение безопасности первой леди в нью-йоркском небоскребе обходится полицейскому управлению города до 146 тысяч долларов в день. Петицию, призывающую первую леди США переехать к мужу в Вашингтон подписали более 500 тысяч человек.


Апартаменты семьи в «Трамп-тауэр» — в золоте.

Как рассказал журналу People сотрудник Белого дома, первая леди с сыном наконец поселятся в президентской резиденции этим летом.

Перед инаугурацией Трампа несколько источников утверждали, что супруга главы государства хочет остаться в Нью-Йорке, пока 11-летний Бэррон посещает хорошую школу. «Ей нравится ее дом на Манхэттене и ее независимая жизнь», — отмечал инсайдер. Еще один заявлял, что Мелания — прекрасная мать и это ее самая важная роль.

К лету Бэррон сдаст экзамены в своей школе и сможет пригласить друзей в свой новый дом в Вашингтоне.


Официальный портрет Мелании Трамп. Фото: whitehouse.gov

Пока же Мелания Трамп занята подбором мебели в новую резиденцию, которую каждая президентская чета вольна переделывать по своему усмотрению. Как рассказала Николь Брил, личный визажист Мелании Трамп, в Белом доме «абсолютно точно» появится комната, где первую леди будут приводить в порядок: одевать, причесывать и наносить макияж.

 
 
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