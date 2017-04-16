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Мелания Трамп подбирает мебель для апартаментов в Белом доме: переедет летом
В Белом доме журналу People подтвердили: летом жена президента США Дональда Трампа вместе с его младшим сыном наконец переедут в Вашингтон.
Сейчас Мелания и Бэррон Трамп живут в Нью-Йорке в небоскребе «Трамп-тауэр». И раздельное проживание президентской четы не очень нравится американцам: обеспечение безопасности первой леди в нью-йоркском небоскребе обходится полицейскому управлению города до 146 тысяч долларов в день. Петицию, призывающую первую леди США переехать к мужу в Вашингтон подписали более 500 тысяч человек.
Как рассказал журналу People сотрудник Белого дома, первая леди с сыном наконец поселятся в президентской резиденции этим летом.
Перед инаугурацией Трампа несколько источников утверждали, что супруга главы государства хочет остаться в Нью-Йорке, пока 11-летний Бэррон посещает хорошую школу. «Ей нравится
К лету Бэррон сдаст экзамены в своей школе и сможет пригласить друзей в свой новый дом в Вашингтоне.
Пока же Мелания Трамп занята подбором мебели в новую резиденцию, которую каждая президентская чета вольна переделывать
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На переезде Мелании Трамп в Вашингтон настаивали полмиллиона американцев
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