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Милиция разыскивает клиента банка, которому кассир по ошибке выдала лишние деньги

17.04.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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В милицию обратилась кассир филиала банка, расположенного в одном из столичных торговых центров, с просьбой найти молодого человека, которому она по ошибке выдала крупную денежную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Молодой человек подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары США на белорусские рубли. Кассир выдала клиенту на 2000 рублей больше положенной суммы. Клиент забрал деньги и ушел. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов.

Службой безопасности банка изъята запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела разыскиваемого.

В этой связи милиция просит откликнуться данного молодого человека или тех, кто его узнает. Любую информацию можно сообщить в Центральное РУВД по телефонам: (017) 288−02−02, (029) +375−29−337−88−25 или по телефону 102.

 
 
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Кассир выдала клиенту на 2000 рублей больше положенной суммы.

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