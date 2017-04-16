В милицию обратилась кассир филиала банка, расположенного в одном из столичных торговых центров, с просьбой найти молодого человека, которому она по ошибке выдала крупную денежную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Молодой человек подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары США на белорусские рубли. Кассир выдала клиенту на 2000 рублей больше положенной суммы. Клиент забрал деньги и ушел. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов.

Службой безопасности банка изъята запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела разыскиваемого.

В этой связи милиция просит откликнуться данного молодого человека или тех, кто его узнает. Любую информацию можно сообщить в Центральное РУВД по телефонам: (017) 288−02−02, (029) +375−29−337−88−25 или по телефону 102.