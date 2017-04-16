В Беларуси бензин подорожал в четвертый раз с начала года. С 15 апреля стоимость топлива была увеличена еще на 1 копейку за литр.

По информации концерна «Белнефтехим», стоимость топлива установилась в следующем размере: АИ-92-К5 — 1,16 рублей, АИ-95-К5 — 1,24 рублей, ДТ-К5 — 1,28 рублей.

Концерн объясняет повышение стоимости топлива изменением конъюнктуры нефтяного рынка: она, по информации «Белнефтехима» ухудшилась. Кроме того, на эффективность нефтепереработки влияет постепенное сокращение соотношения котировки нефти и экспортной корзины нефтепродуктов. Отмечает концерн также и влияние на стоимость нефтепродуктов осуществление нефтяного маневра, солгал которому стоимость топлива в Беларуси постепенно должна приближаться к общемировой.

Еще одна причина повышения стоимости топлива - модернизация белорусских НПЗ. На проекты планируется потратить 400 млн долларов в 2017 году, поэтому повышение стоимости топлива НПЗ «жизненно необходимо».

Ранее в концерне неоднократно отмечали, что в Беларуси бензин остается самым дешевым среди соседних стран (кроме РФ).

Напомним, что в этом году автомобильное топливо в Беларуси уже росло в цене 11 марта и 18 марта, а также 1 апреля. Всего в 2017 году он подорожал на более чем 3% . При этом до этого в последний раз автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года.