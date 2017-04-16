Фотографы мировых агентств старались захватить в объектив как можно больше деталей из жизни КНДР: люди на улицах, метро, зоопарк, школьная жизнь, и, конечно же, сам парад в День Солнца. Приглашенные в КНДР журналисты толком не знали, что им покажут. Но парад в расписании визита был обязательно.

Некоторые представители МИД КНДР, которые сопровождали в Пхеньяне иностранных журналистов, уверяли, что вооруженные силы КНДР представили на параде межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, но силу специфики северокорейской техники, визуально определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным.

Накануне празднования 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена Северная Корея заявила, что готова нанести ответный удар в случае провокаций со стороны США и их союзников, проводящих учения с целью отработки превентивного удара по КНДР. В воскресенье 16 апреля страна попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным. Как считают некоторые эксперты, Северная Корея могла специально произвести пуск аварийной ракеты, чтобы показать непримиримость своей позиции, при этом избежав прямой военной конфронтации.

Обратные рейсы иностранных журналистов из Северной Кореи в понедельник задерживались более чем на 6 часов без объяснения, что также заставило поволноваться.