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Верблюд в минском зоопарке погиб, наевшись целлофановых пакетов

17.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Верблюд погиб из-за угощений в минском зоопарке, сообщило в понедельник агентство "Минск-Новости".

Верблюд в минском зоопарке погиб, наевшись целлофановых пакетов
© RUPTLY.
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Причиной гибели животных в зоопарках все чаще становится неуместная "доброта" посетителей, которые кормят зверей не пригодной для них пищей. От такого "угощения" погиб верблюд в минском зоопарке.

"В желудке после вскрытия обнаружили целлофановые пакеты — проглотил, судя по всему, с угощениями. Верблюды популярны среди посетителей — их любят не только погладить, но и покормить: батонами, хлебом, чипсами, жвачками", — цитирует агентство сотрудников зоопарка.

По их словам, одна из посетительниц столичного зоопарка призналась, что угощала верблюда поп-корном, но животное выхватило у нее всю коробу.

Sputnik пока не удалось получить комментарий у администрации минского зоопарка по поводу гибели животного.

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Теги: Минск
 
 
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Вскрытие показало: причиной смерти животного стали целлофановые пакеты, которые верблюд проглотил вместе с угощениями.

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