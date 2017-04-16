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Верблюд в минском зоопарке погиб, наевшись целлофановых пакетов
17.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Верблюд погиб из-за угощений в минском зоопарке, сообщило в понедельник агентство "
Причиной гибели животных в зоопарках все чаще становится неуместная "доброта" посетителей, которые кормят зверей не пригодной для них пищей. От такого "угощения" погиб верблюд в минском зоопарке.
"В желудке после вскрытия обнаружили целлофановые пакеты — проглотил, судя по всему, с угощениями. Верблюды популярны среди посетителей — их любят не только погладить, но и покормить: батонами, хлебом, чипсами, жвачками", — цитирует агентство сотрудников зоопарка.
По их словам, одна из посетительниц столичного зоопарка призналась, что угощала верблюда поп-корном, но животное выхватило у нее всю коробу.
Sputnik пока не удалось получить комментарий у администрации минского зоопарка по поводу гибели животного.
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Вскрытие показало: причиной смерти животного стали целлофановые пакеты, которые верблюд проглотил вместе с угощениями.
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