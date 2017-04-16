В воскресенье и понедельник в некоторых регионах Беларуси, в том числе и Минске, выпал снег. Согласно предварительным прогнозам, потепление в страну может прийти только к концу апреля. Sputnik решил ускорить приход теплых дней и попросил минчан зазвать лето.

Согласно прогнозам метеорологов , снега по республике до следующей зимы уже точно не будет. А к выходным ожидаются дожди.

Температура воздуха, по информации Гидромета, на неделе ожидается порядка —1 —7 градусов по ночам, днем +3 +8°С, а по югу до +10 градусов.