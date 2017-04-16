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Дождались. ВВП вырос впервые за последние два года
17.04.2017 16:53 — Разное | Ежедневник
фото: forbes.net.ua
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе—марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.
По официальному прогнозу, ВВП в Беларуси в 2017 году должен вырасти на 1,7%. В прошлом году экономика Беларуси упала на 2,6%.
Еще в начале месяца министр экономики Беларуси Владимир Зиновский отмечал, что по итогам квартала ВВП будет чуть ниже прогнозного уровня (минус 0,4% к первому кварталу прошлого года) из-за недопоставок нефти. Пессимистичный прогноз не оправдался.
МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2016 года на 3%, а в 2017-м — на 0,5%, Всемирный банк — на 3% и 1% соответственно.
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Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе—марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах...
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