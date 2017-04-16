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Производство сельхозпродукции в хозяйствах Беларуси выросло на 1,7 процента

17.04.2017 16:44 — Разное | Ежедневник  
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Производство сельхозпродукции в хозяйствах Беларуси выросло на 1,7 процента

фото: kyrtag.kg

Беларусь увеличила производство сельхозпродукции на 1,7 % во всех категориях хозяйств в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Белстата, производство продукции сельского хозяйства за первые три месяца этого года в текущих ценах составило 2,209 млрд рублей.
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2,118 млрд, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. 
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 451,3 тыс. т, что на 1,2% больше, чем за январь-март 2016 года, молока – 1,686 млн т (на 2,8% больше). 
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 426,2 тыс. т и по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличилось на 1,8%, молока произведено 1,634 млн т, что на 3,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. 
На 1 апреля 2017 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов; поголовье свиней - 2,8 млн.
 
 
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Беларусь увеличила производство сельхозпродукции на 1,7 % во всех категориях хозяйств в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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