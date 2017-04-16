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Интернет-пользователи нашли "идеальную ловушку для кота"

17.04.2017 17:00 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе соцсети захлестнула новая волна фотографий котов, которые загадочным образом усаживались в «клетки» из клейкой ленты. Об этом рассказывает Daily Mail.


Изображение: Danielle Matheson‏ / twitter.com

Пользовательница Twitter Даниэль Мэтисон опубликовала два снимка с котом внутри прямоугольника из скотча. Она написала: «Если сделать на полу квадрат из скотча, кот войдет в него».

Оказалось, что «ловушка» работает на самых разных котах. В соцсетях появились сотни фотографий с котами внутри многоугольников из скотча и изоленты всех видов и расцветок. Обозреватель Buzzfeed назвала это «идеальным способом побаловаться с котом».

Это не первая волна популярности трюка с квадратом из скотча. Массово пользователи строили такие ловушки для своих питомцев еще в 2014 году.

Тогда же эту странность объяснял ученый. По мнению Джона Брэдшоу, специалиста по кошачьей психологии и автора книги Cat Sense, за тягой к фигурам на полу стоит желание исследовать новое.

Для котов, которые используют свои нюх и слух гораздо больше, чем человек, круги и не круги вовсе, а нечто новое и неизвестное. «Животное может интерпретировать нарисованный вами круг следующим образом: вот место на полу, которое пахнет не так, как пять минут назад. Сяду-ка я и посмотрю, что произойдет».

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По мнению специалиста по кошачьей психологии, за тягой к фигурам на полу стоит желание исследовать новое.

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