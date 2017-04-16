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Интернет-пользователи нашли "идеальную ловушку для кота"
На прошлой неделе соцсети захлестнула новая волна фотографий котов, которые загадочным образом усаживались в «клетки» из клейкой ленты. Об этом рассказывает
Пользовательница Twitter Даниэль Мэтисон
Оказалось, что «ловушка» работает на самых разных котах. В соцсетях появились сотни фотографий с котами внутри многоугольников из скотча и изоленты всех видов и расцветок. Обозреватель Buzzfeed
Это не первая волна популярности трюка с квадратом из скотча. Массово пользователи
Тогда же эту странность
Для котов, которые используют свои нюх и слух гораздо больше, чем человек, круги и не круги вовсе, а нечто новое и неизвестное. «Животное может интерпретировать нарисованный вами круг следующим образом: вот место на полу, которое пахнет не так, как пять минут назад. Сяду-ка я и посмотрю, что произойдет».
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По мнению специалиста по кошачьей психологии, за тягой к фигурам на полу стоит желание исследовать новое.
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