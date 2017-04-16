Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов по решению тренерского штаба не сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Париже.

Об этом форвард рассказал на своей странице в инстаграме.

«Официально освобожден из национальной сборной!» — написал Степанов.

15.04.2017 официально освобожден из национальной сборной!!! #люблюсвоюсборную#играюзастрану#бьюсьдоконца#оченьжаль Публикация от Андрей Степанов (@andrey_stepanov61) Апр 17 2017 в 6:06 PDT

Напомним, что ранее о вероятности такого исхода рассказал главный тренер сборной Дэйв Льюис.

«Проблема в том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух», — заявил Льюис после сегодняшней тренировки.