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Андрей Степанов не будет играть за сборную Беларуси на ЧМ по хоккею
Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов по решению тренерского штаба не сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Париже.
Об этом форвард рассказал на своей странице в инстаграме.
«Официально освобожден из национальной сборной!» — написал Степанов.
Напомним, что ранее о вероятности такого исхода рассказал главный тренер сборной Дэйв Льюис.
«Проблема в том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух», —
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Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов не сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Париже.
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