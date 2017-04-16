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Андрей Степанов не будет играть за сборную Беларуси на ЧМ по хоккею

17.04.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов по решению тренерского штаба не сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Париже.

Об этом форвард рассказал на своей странице в инстаграме.

«Официально освобожден из национальной сборной!» — написал Степанов.

Напомним, что ранее о вероятности такого исхода рассказал главный тренер сборной Дэйв Льюис.

«Проблема в том, что я хочу видеть от игроков сборной продуктивную работу во всех трех зонах, а не только в зоне атаки. И некоторые из молодых в этом смысле производят сейчас очень хорошее впечатление. А вот те, кто поопытнее, не всегда. И Степанов — один из них. Но, повторюсь, я еще подумаю, стоит ли его сейчас окончательно освобождать из команды. Решение — дело ближайшего дня-двух», — заявил Льюис после сегодняшней тренировки.

 
 
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Нападающий минского "Динамо" Андрей Степанов не сыграет за сборную Беларуси по хоккею на чемпионате мира в Париже.

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