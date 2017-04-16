Минская мэрия дала согласие на проведение акции 26 апреля, но уже традиционно отправляет участников на Бангалор. Мингорисполком изменил также и время начала акции.

Организаторы «Чернобыльского шляха-2017» узнали сегодня в Мингорисполкоме о том, что акция будет разрешенной. Вот только власти города отмели предлагаемый организаторами формат акции: заявили просили разрешить сбор людей возле театра оперы и балета 26 апреля в 18.30 и шествие до Чернобыльской часовни, где в 20 часов планировалось возложение цветов.

Однако Мингорисполком предлагает свой вариант: сбор у Академии наук в 14.00 (26 апреля - рабочий день, среда), в 14.30 начало шествия к площади Бангалор, где с 16.00 до 16.30 разрешен митинг.

18 апреля состоится заседание оргкомитета мероприятия, на котором будут решать, соглашаться ли с форматом, предложенным Мингорисполкомом.

В оргкомитет по проведению акции в этом году входят представители Партии БНФ и ее структуры «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».