Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко накануне рассказал о деталях подписанных в Москве нефтегазовых протоколов, в частности, Беларусь в 2017 году получит весь запрошенный объем нефти — 24 миллиона тонн, Россия нарастит поставки начиная со вторника.

Эти цифры были озвучены ранее, а с текстами самих нефтегазовых протоколов можно ознакомиться на российском портале правовой информации, хотя эти документы несколько специфичны для обывателя, отметила экономический обозреватель информационного агентства Sputnik Беларусь Елена Ольшанская.

По словам обозревателя, один из документов касается договоренностей России и Беларуси в нефтяной сфере. По этому документу, Беларусь до конца 2024 года будет получать 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Эта цифра известна, но стоит заметить, что по этому же документу с Беларуси снимается обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн бензина в год.

"Это условие было невыгодным для республики и практически неисполнимым в силу того, что для нашей страны и газ, и электроэнергия стоили дороже, плюс транспортировка по трубопроводам этой нефти в республику. Соответственно, и белорусский бензин объективно стоил дороже, и наша страна не могла продать его на российских фондовых площадках, как бы ни старалась", — рассказала Ольшанская.

Именно по указанным причинам, по словам обозревателя, Беларусь регулярно не исполняла это обязательство перед Россией, за что Россия справедливо критиковала нашу страну. Но все убедились в том, что эта схема неэффективна, российские заводы сейчас уже несколько подняли свой технологический уровень и способны сами обеспечить внутренний российский рынок бензинами в том же объеме, в котором нуждается Россия.

Что касается поставок нефти, то они действительно увеличиваются, отметила Ольшанская. Как известно, Беларусь оплатила России газовый долг, протоколы подписаны, и, начиная с 18 апреля, "Транснефть" начнет наращивать поставки нефти в Беларусь.



© Sputnik Виталий Аньков Счастливый вторник: РФ нарастит поставки нефти в Беларусь с 18 апреля

"В Минске ожидали, что это будет сделано несколько раньше, однако это дело, требующее времени, пока формируются заявки от компаний, пока формируется график прокачки. Таким образом, это дело завершится во вторник", — сказала обозреватель.

В поставках нефти железнодорожный транспорт исключен абсолютно, и это большое достижение для Беларуси, отметила Ольшанская. С тех пор, как Беларусь стала членом ЕАЭС, страна была вынуждена унифицировать железнодорожные тарифы с российскими, и тогда же белорусские нефтепереработчики говорили о том, что транспортировать любые наливные нефтяные грузы по железным дорогам — это очень дорого и очень невыгодно.

"Подтверждением этому могут стать проекты, которые реализовала "Белоруснефть". Известно, что построено несколько продуктопроводов, которые соединяют нефтяные базы с основными местами производства нефтепродуктов, в основном, дизтоплива. Сейчас построены продуктопроводы от Минска до Фаниполя, также реализуется проект по нефтебазе в Крулевщизне. Таким образом, нефтепереработчики уходят от того, чтобы связываться с железными дорогами", — рассказала Ольшанская.

Обозреватель отметила, что 18 миллионов тонн нефти, которые поступят на переработку на белорусские НПЗ, совершенно нереально привести автотранспортом. Вся нефть пойдет по трубопроводам, поскольку это намного дешевле.

При этом, по словам обозревателя, пока нет ясности в том, станет ли Россия основным поставщиком нефти в Беларусь, либо будут рассматриваться какие-либо альтернативные поставки нефти из других стран и регионов. До тех пор, пока не были подписаны нынешние нефтегазовые соглашения, Беларусь достаточно успешно реализовала поставки нефти из Ирана.

"Также стоит помнить о том, что на белорусские НПЗ поступит не 24 миллиона тонн нефти, хотя республика и получит их, а только 18. Это неполная загрузка заводов. И по словам белорусских экспертов нефтяной отрасли, недостающие 6 миллионов тонн — это возможность для Беларуси и дальше заниматься диверсификацией поставок", — сказала Ольшанская.

Кроме того, обозреватель отметила, что в соответствии с подписанными в Москве нефтегазовыми протоколами, "Газпром" перестает быть для Беларуси единственным поставщиком газа. Это существенное для нашей страны изменение внесено в соглашение о приватизации бывшего ОАО "Белтрансгаз" (сейчас это ОАО "Газпром трансгаз Беларусь").

При этом цена на газ для Беларуси снижается по доллару в год, в этом году это 130, в следующем 129, и дальше 127.

Беседу с экономическим обозревателем информационного агенства Sputnik Беларусь Еленой Ольшанской слушайте в аудиозаписи.