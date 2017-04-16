В Беларуси на 1 апреля было открыто чуть менее 35 тысячи депозитных счетов на семейный капитал на общую сумму почти 350 миллиона долларов, сообщили БЕЛТА в Минтруда.



Фото: Павел Орловский, TUT.BY

Напомним, семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Его размер составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей.