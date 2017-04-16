Прокуратура Минска не нашла нарушений в вопросе выделения участка возле урочища Куропаты под строительство бизнес-центра. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя прокурора столицы Александра Карповича, которое 17 апреля получил председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры историк Антон Астапович.

Письмо пришло в ответ на просьбу историка разобраться в этом вопросе, сообщает БелаПАН . Изначально Астапович обращался в КГБ, однако комитет перенаправил его обращение в Генеральную прокуратуру, откуда оно попало в прокуратуру Минска. Историк обращал внимание на то, что местные власти выставили на аукцион земельный участок на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД в 2013 году, когда он находился в границах зоны охраны историко-культурной ценности «Место массового захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты».

В ответе из столичной прокуратуры говорится, что в 2012 году по заданию комитета по архитектуре и строительству Мингорисполкома предприятие «Минскградо» подбирало земельные участки, которые можно было бы использовать «для формирования инвестиционного атласа Минска». В их число попал и спорный участок около Куропат.

«Исходя из графических материалов проекта детальной планировки, которые входят в состав разработанных РУП «Проектный институт «Белгипрозем» материалов, <…> определенная для размещения вышеуказанного объекта территория не входила в границы охранной зоны историко-культурной ценности», — отметил в своем письме зампрокурора Минска Карпович.

Комментарий по поводу ответа из столичной прокуратуры Антон Астапович опубликовал на своей странице в фейсбуке.

«У „Белгипрозема“, института, который занимается землеустройством в Беларуси, не было информации о границах охранных зон, и, как результат, согласно его разработкам земельный участок был включен в перечень участков, которые должны были выставляться на аукцион для реализации инвестпроектов, — отмечает Астапович. — Этот случай никак не является сознательным наступлением на границы историко-культурной ценности в Куропатах. Это отрицательная практика в отношении практически ко всем памятникам и их охранным зонам. Практически ни один объект со статусом памятника и утвержденными охранными зонами не нанесен на землеустроительные карты. Очень часто у проектных организаций, даже крупных государственных, также нет в своей документации определенных границ историко-культурных ценностей и их охранных зон».

«Проблема не в Куропатах, не в том, что плохая власть хочет уничтожить память о трагических событиях советской эпохи. Проблема в том, что не работают в полном объеме механизмы по исполнению правовых норм, в несогласованности действий многочисленных государственных структур. И, соответственно, проблему нужно решать комплексно, потому что, концентрируясь только на Куропатах, и государство, и общество будут наступать на одни и те же грабли», — подытожил Астапович.

Напомним, границами охранной зоны урочища занимался в 2013 году по поручению «Минскградо» Вадим Глинник . Эксперт не выводил этот участок из охранной зоны и не знал, что «Белгипрозем» год назад определил его судьбу.

Мингорисполком и сейчас считает: строить бизнес-центр на этой площадке можно. Но застройщик свернул стройку.

— Забор мы убираем, строить на этом месте, как и обещали, не будем, — рассказал REALTY.TUT.BY акционер компании «Белреконструкция» Игорь Онищенко. — Сказать что-то о дальнейшей судьбе проекта пока затрудняюсь. Другую площадку Мингорисполком нам не предложил.