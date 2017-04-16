﻿ Названы самые щедрые туристы в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы самые щедрые туристы в мире

17.04.2017 17:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Названы самые щедрые туристы в мире

фото: Globallookpress.com

Всемирная туристическая организация опубликовала отчет, согласно которому граждане Китая признаны самыми щедрыми туристами за 2016 год.

Согласно статистическим данным, за минувший год на поездки они потратили в общей сложности 261 млрд долларов, что на 12% больше показателей 2015 года. Наиболее излюбленными направлениями для китайцев стали Япония, Южная Корея, Таиланд, США, а также страны Евросоюза, пишет Lenta.ru.

Второе место досталось путешественникам из США, потратившим на туризм на 8% больше, чем в 2015 году, а именно 122 млрд долларов. Тройку лидеров замыкают туристы из Германии. Их расходы выросли на 5% и составили 81 млрд долларов.

На четвертом месте оказалась Великобритания (64 млрд долларов), а на пятом – Франция (41 млрд долларов).

В феврале также стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 млрд долларов за дни празднования Нового года по восточному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 млрд долларов на поездки в выходные по случаю Дня образования КНР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирная туристическая организация опубликовала отчет, согласно которому граждане Китая признаны самыми щедрыми туристами за 2016 год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Минска не нашла нарушений в выделении земли под бизнес-центр около Куропат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика