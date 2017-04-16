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Всемирная туристическая организация опубликовала отчет, согласно которому граждане Китая признаны самыми щедрыми туристами за 2016 год.

Согласно статистическим данным, за минувший год на поездки они потратили в общей сложности 261 млрд долларов, что на 12% больше показателей 2015 года. Наиболее излюбленными направлениями для китайцев стали Япония, Южная Корея, Таиланд, США, а также страны Евросоюза, пишет Lenta.ru .

Второе место досталось путешественникам из США, потратившим на туризм на 8% больше, чем в 2015 году, а именно 122 млрд долларов. Тройку лидеров замыкают туристы из Германии. Их расходы выросли на 5% и составили 81 млрд долларов.

На четвертом месте оказалась Великобритания (64 млрд долларов), а на пятом – Франция (41 млрд долларов).

В феврале также стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 млрд долларов за дни празднования Нового года по восточному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 млрд долларов на поездки в выходные по случаю Дня образования КНР.