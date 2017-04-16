



Россия поддержала Елену Купчину в качестве кандидата от Беларуси на пост генсека ОБСЕ.

"17 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Еленой Купчиной, послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем при ОБСЕ и кандидатом на пост генерального секретаря OБСE", - проинформировали БЕЛТА в российском МИД.

Там также сообщили, что в ходе встречи была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату".