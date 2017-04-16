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Москва поддержала идею сделать Купчину генсеком ОБСЕ

17.04.2017 18:26 — Разное | Ежедневник  
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Москва поддержала идею сделать Купчину генсеком ОБСЕ

Россия поддержала Елену Купчину в качестве кандидата от Беларуси на пост генсека ОБСЕ.

"17 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Еленой Купчиной, послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем при ОБСЕ и кандидатом на пост генерального секретаря OБСE", - проинформировали БЕЛТА в российском МИД. 

Там также сообщили, что в ходе встречи была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату".

 
 
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Россия поддержала Елену Купчину в качестве кандидата от Беларуси на пост генсека ОБСЕ.

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