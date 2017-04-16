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КНДР рассказала о новых ядерных испытания

17.04.2017 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. КНДР проведет новые ядерные испытания, когда посчитает нужным, заявил первый заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён.

КНДР рассказала о новых ядерных испытания
© AP/
"Карл Винсон", "Рональд Рейган" и "Нимиц" направятся к берегам Кореи

На будущей неделе, 28 апреля, Совет Безопасности по инициативе председательствующих в СБ США обсудит нарушение Пхеньяном режима нераспространения.

"Это еще одно злоупотребление полномочиями, проявление двойных стандартов и нарушение суверенитета КНДР Советом Безопасности ООН, который действует по распоряжению Соединенных Штатов", — заявил Ким Ин Рён, комментируя предстоящее заседание.

Он подчеркнул, что новые, шестые по счету, ядерные испытания КНДР может начать, когда это будет нужно. "Оно (испытание — Sputnik) состоится в то время и в том место, когда посчитают нужным в нашей штаб-квартире", — сказал северокорейский дипломат.

Ким Ин Рён также обратил внимание, что ядерная война может начаться в любой момент. "КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы", — добавил он.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.

 
Теги: Минск
 
 
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США, уверены в Пхеньяне, "создали опасную ситуацию", "при которой ядерная война может начаться в любой момент".

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