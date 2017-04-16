У многих белорусов впереди большие выходные — с 22 по 25 апреля. Для тех, кто еще не определился, куда отправиться на отдых в эти дни, FINANCE.TUT.BY составил топ мест и мероприятий, которые за недорого можно посетить.

Участвуем в квесте в Несвижском замке

Квест «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» — это возможность побывать в закрытых для туристов местах: например, оказаться на верхнем этаже башни и спуститься в подземелье. Квесты в Несвижском замке проводятся не так часто, но на 22 апреля игра как раз запланирована.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В одной команде могут быть от 2 до 7 человек. До того, как вы возьметесь помогать князю Антонию Вильгельму, организаторы рекомендуют все-таки ознакомиться с экспозицией дворца. Встреча игроков — в 15.30 в театральном зале Дворцового ансамбля, а сам квест продлится до 17.10. Цена — 26 рублей. Билеты можно купить через интернет или в кассах музея, но обязательно до 15.00.

Узнать, как производят конфеты и БелАЗы

Особо любопытным на выходных предлагаем заняться так называемым производственным туризмом — узнать, как производят привычные повседневные и не очень вещи. Для экскурсий сегодня открыты почти два десятка белорусских предприятий. Многие турфирмы предлагают промышленные экскурсии. Однако на многие фабрики и заводы можно попасть самостоятельно, собрав небольшую группу. Так выйдет в несколько раз дешевле.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Посмотреть, как делают белорусское пиво, можно сразу на трех заводах — «Кринице» (6,6 рубля с человека), «Аливарии» (16 рублей) и «Лидском пиве» (34 рубля — индивидуальная экскурсия, 16 рублей — за человека в группе).

Из предприятий пищевой промышленности также можно отправиться на Борисовскую фабрику мороженого и глазированных сырков (25 рублей), завод Coca-Cola (бесплатно), «Слодыч» (10 рублей), Туровский молочный комбинат (стоимость зависит от размера группы), минский хлебозавод № 1 (15 рублей).

Для туристов открыты белорусские промышленные гиганты. Производственная экскурсия на БелАЗ стоит 10 рублей, а на Минский тракторный завод — 5 рублей.

На «Атлант» нельзя попасть как физлицо — обязательно от какой-либо компании. Экскурсия через официальное письмо на предприятие бесплатная. На экскурсию, организованную туристической компанией, цены устанавливает сама турфирма.

Также можно увидеть, как производятся знаменитые слуцкие пояса. Для этого нужно отправиться в Слуцк. Входной билет в музей для взрослых стоит 4 рубля, а билет с экскурсией — 12 рублей.

Смотрим на автобои на выживание

22 апреля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» стартует сезон автобоев на выживание. И если вам всегда было любопытно, что же это такое, вот отличная возможность увидеть все своими глазами.





Организаторы обещают участие более 30 экипажей участников из Беларуси, России, Норвегии и Европы, а еще уникальные декорации и профессиональных аниматоров в стиле «постапокалипсис». Мероприятие начнется в 12.00 с открытия фуд-корта и зоны развлечений, в 14.00 стартуют сами автобои, а награждение «выживших» победителей пройдет в 20.30. Цена вопроса: детский билет — 5 рублей, взрослый — 13 рублей (в день мероприятия — 15 рублей).

Участвуем в соревнованиях по фотобердингу

22−23 апреля на территории Березинского биосферного заповедника впервые устроят соревнования по фотобердингу — или, проще говоря, по фотоохоте за птицами.





Соревнования для команд (от одного до пяти человек) рассчитаны на два дня: в субботу участники будут фотографировать птиц на территории центральной усадьбы заповедника Домжерицы, а утром в воскресенье отправятся наблюдать за птицами в пойму реки Березины.

Организаторы напоминают, что кроме телефона с камерой или цифрового фотоаппарата вам могут пригодиться: ручка или карандаш, бинокль, определитель птиц (приложение в смартфоне или печатное издание), сухой паек и термос с горячим чаем. Оформлять заявки и регистрироваться можно на сайте заповедника. Стоимость — 74 рубля: в эту сумму включены проживание в гостинице «Сергуч», завтрак, два обеда и ужин, а также посещение музея природы и лесного зоопарка. Не забывайте про организационный взнос за команду — 5 рублей.

В путешествие — за 1 рубль



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пожалуй, самый бюджетный способ путешествовать по Беларуси — передвигаться на электричках. За 1 рубль 30 копеек минчане, например, могут отправиться в Борисов посмотреть на знаменитую футбольную арену необычной формы, где, кроме прочего, можно арендовать велосипед или ролики, поиграть в настольный теннис или бильярд. За такую же сумму можно доехать до Столбцов — посетить родину белорусского классика Якуба Коласа. А оттуда — рукой подать до знаменитых замков в Мире и Несвиже.

Тем, кто хочет уехать подальше от столицы, можно предложить маленький городок Дятлово с костелом в стиле барокко с уникальным барельефом и старинной синагогой. Билет стоит чуть больше 3 рублей. Если раскошелиться, на поезде можно уехать еще дальше. Например, билет из Минска в Гродно стоит от 5 до 11 рублей.

Чтобы выбрать идеальное направление для длинных выходных, почитайте выпуски нашего проекта «Страна» . Ведь даже в самых маленьких и неприметных городах можно найти как минимум пять интересных вещей.

Санаторий как спа-курорт

На больших выходных можно отправиться в санаторий — в Беларуси их насчитывается около 100. Чтобы отдохнуть в одном из них, не обязательно брать отпуск и покупать путевку на 14 дней, как это было раньше. Многие санатории предлагают посуточный отдых.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Конечно, серьезные оздоровительные процедуры на пару дней вам вряд ли пропишут — многие санатории выглядят сегодня как спа-курорт: предлагают бассейн, джакузи, грязевые ванны, массажи и многочисленные косметические услуги. Удастся, скорее, просто отдохнуть, нежели поправить здоровье.

Стоимость зависит от условий и включенных в путевку услуг. Варьируются цены в белорусских санаториях от 35 до 200 рублей за сутки. Со списком санаториев, ценами и условиями можно ознакомиться на специальном сайте .

Поход в аквапарк на любой кошелек



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Аквапарки в Беларуси есть не только в Минске. Конечно, в регионах они не сравнятся по размаху со столичными, но стандартный набор — бассейн, джакузи и пару горок — вы найдете везде.

Три часа в самом большом аквапарке Беларуси «Лебяжий» стоят 27 рублей в выходной день, во «Фристайле» — 22 рубля. Помимо столицы, аквапарки есть еще в шести белорусских городах. Цены в них на порядок ниже. Аквапарк в санатории «Озерный» под Гродно — 6 рублей в час, столько же стоит билет в «Аквацентр» в Гродно. Три часа в аквапарке в Жлобине обойдутся в 11,5 рубля. Один час в аквапарке в Кобрине стоит 5,4 рубля, в Пружанах — 4,8 рубля. В Молодечно — 4,7 рубля за 45 минут.

Водим хороводы

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 22 апреля проведут реконструкцию обряда «Великодная стрилка».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стрилка — это весенний хоровод, который водят на Западном Полесье в деревне Бездеж Дрогичинского района. Кроме хороводов с 15.00 до 16.30 обещают народную музыку, танцы и игры. Билеты для школьников — 4 рубля, для взрослых — 7 рублей.

Шашлыки, баня, веревочный городок

В комплексе «Логойск» на выходные можно забронировать домик (однокомнатный от 150 рублей за сутки в выходной день), а еще беседку с мангалом — и это уже звучит как план.



Фото с сайта logoisk.by

Если погода будет слишком дождливой, продолжите день в бане, если нет — к вашим услугам веревочный городок и скалодром. Веревочный городок и скалодром не входят в ваши приоритеты? Тогда не хуже «Логойска» вам подойдут любые другие коттеджи и агроусадьбы вблизи Минска.

Путешествуем по Беларуси на машине

Из Минска в Косcово, оттуда в Ружаны, затем в Сынковичи, через Слоним в Жировичи — и обратно в Минск. Это один из многих возможных автомобильных маршрутов, которые позволят за один день увидеть как можно больше белорусских достопримечательностей.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Автомобильные путешествия, конечно, хорошо бы отложить до более теплой погоды. Но внутри машины дождливая погода не так страшна. Тем более недалеко от Минска тоже хватает достопримечательностей.