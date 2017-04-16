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Квест в замке, автобои, экскурсии на заводы. Как отдохнуть на больших выходных и не разориться
У многих белорусов впереди большие выходные — с 22 по 25 апреля. Для тех, кто еще не определился, куда отправиться на отдых в эти дни, FINANCE.TUT.BY составил топ мест и мероприятий, которые за недорого можно посетить.
Участвуем в квесте в Несвижском замке
В одной команде могут быть от 2 до 7 человек. До того, как вы возьметесь помогать князю Антонию Вильгельму, организаторы рекомендуют все-таки ознакомиться с экспозицией дворца. Встреча игроков — в 15.30 в театральном зале Дворцового ансамбля, а сам квест продлится до 17.10. Цена — 26 рублей. Билеты можно купить через интернет или в кассах музея, но обязательно до 15.00.
Узнать, как производят конфеты и БелАЗы
Особо любопытным на выходных предлагаем заняться так называемым производственным туризмом — узнать, как производят привычные повседневные и не очень вещи. Для экскурсий сегодня открыты почти два десятка белорусских предприятий. Многие турфирмы предлагают промышленные экскурсии. Однако на многие фабрики и заводы можно попасть самостоятельно, собрав небольшую группу. Так выйдет в несколько раз дешевле.
Посмотреть, как делают белорусское пиво, можно сразу на трех заводах — «Кринице» (6,6 рубля с человека), «Аливарии» (16 рублей) и «Лидском пиве» (34 рубля — индивидуальная экскурсия, 16 рублей — за человека в группе).
Из предприятий пищевой промышленности также можно отправиться на Борисовскую фабрику мороженого и глазированных сырков (25 рублей), завод Coca-Cola (бесплатно), «Слодыч» (10 рублей), Туровский молочный комбинат (стоимость зависит от размера группы), минский хлебозавод № 1 (15 рублей).
Для туристов открыты белорусские промышленные гиганты. Производственная экскурсия на БелАЗ стоит 10 рублей, а на Минский тракторный завод — 5 рублей.
На «Атлант» нельзя попасть как физлицо — обязательно от какой-либо компании. Экскурсия через официальное письмо на предприятие бесплатная. На экскурсию, организованную туристической компанией, цены устанавливает сама турфирма.
Также можно увидеть, как производятся знаменитые слуцкие пояса. Для этого нужно отправиться в Слуцк. Входной билет в музей для взрослых стоит 4 рубля, а билет с экскурсией — 12 рублей.
Смотрим на автобои на выживание
22 апреля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина»
Организаторы обещают участие более 30 экипажей участников из Беларуси, России, Норвегии и Европы, а еще уникальные декорации и профессиональных аниматоров в стиле «постапокалипсис». Мероприятие начнется в 12.00 с открытия фуд-корта и зоны развлечений, в 14.00 стартуют сами автобои, а награждение «выживших» победителей пройдет в 20.30. Цена вопроса: детский билет — 5 рублей, взрослый — 13 рублей (в день мероприятия — 15 рублей).
Участвуем в соревнованиях по фотобердингу
22−23 апреля на территории Березинского биосферного заповедника впервые
Соревнования для команд (от одного до пяти человек) рассчитаны на два дня: в субботу участники будут фотографировать птиц на территории центральной усадьбы заповедника Домжерицы, а утром в воскресенье отправятся наблюдать за птицами в пойму реки Березины.
Организаторы напоминают, что кроме телефона с камерой или цифрового фотоаппарата вам могут пригодиться: ручка или карандаш, бинокль, определитель птиц (приложение в смартфоне или печатное издание), сухой паек и термос с горячим чаем. Оформлять заявки и регистрироваться можно на сайте заповедника. Стоимость — 74 рубля: в эту сумму включены проживание в гостинице «Сергуч», завтрак, два обеда и ужин, а также посещение музея природы и лесного зоопарка. Не забывайте про организационный взнос за команду — 5 рублей.
В путешествие — за 1 рубль
Пожалуй, самый бюджетный способ путешествовать по Беларуси — передвигаться на электричках. За 1 рубль 30 копеек минчане, например, могут отправиться в
Тем, кто хочет уехать подальше от столицы, можно предложить маленький городок
Чтобы выбрать идеальное направление для длинных выходных, почитайте выпуски нашего
Санаторий как спа-курорт
На больших выходных можно отправиться в санаторий — в Беларуси их
Конечно, серьезные оздоровительные процедуры на пару дней вам вряд ли пропишут — многие санатории выглядят сегодня как спа-курорт: предлагают бассейн, джакузи, грязевые ванны, массажи и многочисленные косметические услуги. Удастся, скорее, просто отдохнуть, нежели поправить здоровье.
Стоимость зависит от условий и включенных в путевку услуг. Варьируются цены в белорусских санаториях от 35 до 200 рублей за сутки. Со списком санаториев, ценами и условиями можно ознакомиться на специальном
Поход в аквапарк на любой кошелек
Аквапарки в Беларуси есть не только в Минске. Конечно, в регионах они не сравнятся по размаху со столичными, но стандартный набор — бассейн, джакузи и пару горок — вы найдете везде.
Три часа в самом большом аквапарке Беларуси «Лебяжий» стоят 27 рублей в выходной день, во «Фристайле» — 22 рубля. Помимо столицы, аквапарки есть еще в шести белорусских городах. Цены в них на порядок ниже. Аквапарк в санатории «Озерный» под Гродно — 6 рублей в час, столько же стоит билет в «Аквацентр» в Гродно. Три часа в аквапарке в Жлобине обойдутся в 11,5 рубля. Один час в аквапарке в Кобрине стоит 5,4 рубля, в Пружанах — 4,8 рубля. В Молодечно — 4,7 рубля за 45 минут.
Водим хороводы
В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 22 апреля
Стрилка — это весенний хоровод, который водят на Западном Полесье в деревне Бездеж Дрогичинского района. Кроме хороводов с 15.00 до 16.30 обещают народную музыку, танцы и игры. Билеты для школьников — 4 рубля, для взрослых — 7 рублей.
Шашлыки, баня, веревочный городок
В комплексе «Логойск» на выходные можно
Если погода будет слишком дождливой, продолжите день в бане, если нет — к вашим услугам веревочный городок и скалодром. Веревочный городок и скалодром не входят в ваши приоритеты? Тогда не хуже «Логойска» вам
Путешествуем по Беларуси на машине
Из Минска в Косcово, оттуда в Ружаны, затем в Сынковичи, через Слоним в Жировичи — и обратно в Минск. Это один из многих возможных автомобильных маршрутов, которые позволят за один день
Автомобильные путешествия, конечно, хорошо бы отложить до более теплой погоды. Но внутри машины дождливая погода не так страшна. Тем более недалеко от Минска тоже
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Для тех, кто еще не определился, куда отправиться на отдых на большие выходные, FINANCE.TUT.BY составил топ мест и мероприятий, которые можно посетить за недорого.
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