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В Узбекистане чиновников перевели на 24-часовой рабочий день

17.04.2017 21:28 — Разное | Tut.by  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о переходе госслужащих на 24-часовой рабочий день и создании специальных отделов для контроля за их деятельностью. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает информационное агентство «Фергана».


Фото: Reuters

Как отметил глава Узбекистана, в течение двух ближайших лет чиновники будут работать круглыми сутками, и без его разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Мирзиеев также сообщил, что для контроля за их работой в региональных органах власти будут созданы «специальные отделы».

«Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите свое место», — заявил узбекский лидер. По его словам, управленцы «погрязли в грязи и коррупции». Президент Узбекистана добавил, что чиновники остаются на своих местах только потому, что в республике наблюдается дефицит кадров. «Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — пообещал Мирзиеев.

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Президент Узбекистана заявил, что в течение двух ближайших лет чиновники будут работать круглыми сутками, и без его разрешения никто не посмеет уйти с работы...

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