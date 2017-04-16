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Рыженков назвал 16 видов спорта, которые войдут в программу Европейских игр 2019 года в Минске
Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков назвал 16 видов спорта, которые точно войдут в программу Европейских игр 2019, сообщает
— На сегодня есть консенсус по гимнастике (спортивной, художественной, акробатике), по трем видам борьбы, дзюдо, самбо, по гребле на байдарках, настольному теннису, скорее всего будут бадминтон, стендовая и пулевая стрельба. Из игровых видов спорта будет баскетбол 3×3, пляжный волейбол, пляжный футбол. Это те виды, по которым достигнут консенсус, — сказал Максим Рыженков в программе «Арена» на канале «
Окончательный список видов спорта будет утвержден в мае нынешнего года.
До сих пор неясна ситуация с легкой атлетикой, хотя в конце января генеральный секретарь НОК Анатолий Котов
— Можно всех обрадовать: у нас будет легкая атлетика, только формат не определен, поэтому мы не знаем, сколько дисциплин Минск примет. Но мы получили четкие заверения в том, что это будут соревнования топ-уровня для Европы и квалификация на Олимпиаду-2020 в Токио, — говорил тогда Анатолий Котов.
Проблемы с включением легкой атлетики в программу Евроигр-2019 в Минске могут возникнуть в связи с тем, что в этот же год, с 28 сентября по 6 октября, в Катаре пройдет чемпионат мира.
27 января на заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК)
Сейчас идет процесс обсуждения и согласования видов спорта, поскольку еще не все европейские федерации подписали соответствующие меморандумы и соглашения с ЕОК.
Окончательно программа будет утверждена весной 2017 года, после того как в Минске состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм.
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Первый заместитель главы Администрации президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков назвал 16 видов спорта,...
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