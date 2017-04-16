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Сколько потеряла Россия от торговой войны с Турцией?

17.04.2017 21:40 — Разное | Ежедневник  
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Сколько потеряла Россия от торговой войны с Турцией?

Россия потеряла примерно полтора миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию. Одновременно действия российских властей играют на руку производителям томатов из РФ.

Россия потеряла от 1,3 млрд  до 1,5 млрд долларовиз-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Такие данные приведены в отчете (.pdf), подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет РБК.

При этом торговая война с Турцией освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью полмиллиарда долларов, указывают эксперты. При этом авторы отчета указывают на то, что импортные турецкие помидоры, которые занимали 43% от всех импортных помидоров в России, обходились российскому покупателю дешевле, чем отечественные.

Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Несмотря на постепенное потепление отношений с Турцией летом 2016 года, которое привело к постепенному снятию эмбарго с ряда товаров (цитрусовых, косточковых, лука, цветной капусты, гвоздики и брокколи), эмбарго на томаты сохранилось, указывают авторы отчета.

Всего, по расчетам экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, общие затраты государства и бизнеса на программу импортозамещения составили 34,2 млрд руб. При курсе доллара 60 руб. за доллар это составляет примерно 570 млн долларов.


 

 
 
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