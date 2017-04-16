|
Сколько потеряла Россия от торговой войны с Турцией?
17.04.2017 21:40 — Разное | Ежедневник
Россия потеряла примерно полтора миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию. Одновременно действия российских властей играют на руку производителям томатов из РФ.
Россия потеряла от 1,3 млрд до 1,5 млрд долларовиз-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Такие данные приведены в отчете (.pdf), подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет
Всего, по расчетам экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, общие затраты государства и бизнеса на программу импортозамещения составили 34,2 млрд руб. При курсе доллара 60 руб. за доллар это составляет примерно 570 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия потеряла примерно полтора миллиарда долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию. Одновременно действия российских властей играют на руку...
|
Архив (Разное)
Комментарии