Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели четвертое подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе и теперь в серии до двух побед будут сражаться с командой Латвии за сохранение прописки в сильнейшем эшелоне.

Юношеский чемпионат мира-2017 в элитном дивизионе проходит с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. В заключительном поединке предварительной стадии белорусы проиграли команде России, с которой на равных сражались значительную часть встречи.



Фото: u18worlds2017.iihf.com

Беларусь — Россия — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 — Аносов (Ажгирей, 26.12), 1:1 — Чехович (Липанов, Свечников, 28.11, в большинстве), 1:2 — Слепец (29.28), 1:3 — Свечников (Рубинчик, 50.11), 1:4 — Чехович (Саморуков, 55.01, в большинстве).

Броски: 32−34 (13−7, 13−11, 6−16).

Штраф: 12−16.

Вратари: Грищенко (88,24% отраженных бросков) — Устименко (96,88% отраженных бросков).

Лучшие игроки матча: Аносов — Устименко.

Для белорусов матч с россиянами был последним шансом избежать серии за выживание в элитном дивизионе. И команда Юрия Файкова на протяжении двух периодов давала бой фаворитам и даже успела повести в счете. Да и по количеству бросков в створ ворот по итогам двух периодов лидировали именно белорусы (26−18).

Но в середине третьего периода лидер российской команды Андрей Свечников, которому эксперты прочат большое будущее, на пятачке подправил шайбу после дальнего наброса Марка Рубинчика и довел перевес своей команды до двух шайб — 3:1.

После этого белорусы несколько сникли, а вскоре пропустили и четвертый гол после удаления своего капитана Игоря Мартынова.







































































В предыдущих матчах чемпионата мира белорусские юноши потерпели поражения от сверстников из США , Чехии и Швеции . Причем во встрече со шведами белорусы пропустили решающий гол всего за 12 секунд до конца третьего периода.

Заключительные матчи группового этапа пройдут 18 апреля, но белорусы на этой стадии выступление уже завершили, досрочно заняв последнее место в группе «В», которую принимает Спишска Нова Вес.

Сегодня здесь состоялся также поединок США — Чехия — 5:2.

В группе «А» в Попраде соперничают Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.

17 апреля здесь состоялись матчи Канада — Швейцария — 7:3 и Словакия — Латвия — 4:0.

Латвийцы также проиграли все 4 поединка в своей группе и теперь сразятся с белорусами за сохранение прописки в элитном дивизионе (игры запланированы на 20, 21 и, если потребуется, 23 апреля).

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до двух побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Оставшиеся матчи групповой стадии:

18 апреля

Группа «А». Финляндия — Канада, Швейцария — Словакия.

Группа «В». Швеция — США, Чехия — Россия.

Четвертьфиналы запланированы на 20 апреля, полуфиналы — на 22 апреля, поединки за бронзу и золото — на 23 апреля.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.