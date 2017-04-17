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Белорусы дали бой России, но не избежали серии за выживание на юношеском ЧМ по хоккею
Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели четвертое подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе и теперь в серии до двух побед будут сражаться с командой Латвии за сохранение прописки в сильнейшем эшелоне.
Юношеский чемпионат мира-2017 в элитном дивизионе проходит с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. В заключительном поединке предварительной стадии белорусы проиграли команде России, с которой на равных сражались значительную часть встречи.
Беларусь — Россия — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 — Аносов (Ажгирей, 26.12), 1:1 — Чехович (Липанов, Свечников, 28.11, в большинстве), 1:2 — Слепец (29.28), 1:3 — Свечников (Рубинчик, 50.11), 1:4 — Чехович (Саморуков, 55.01, в большинстве).
Броски: 32−34 (13−7, 13−11, 6−16).
Штраф: 12−16.
Вратари: Грищенко (88,24% отраженных бросков) — Устименко (96,88% отраженных бросков).
Лучшие игроки матча: Аносов — Устименко.
Для белорусов матч с россиянами был последним шансом избежать серии за выживание в элитном дивизионе. И команда Юрия Файкова на протяжении двух периодов давала бой фаворитам и даже успела повести в счете. Да и по количеству бросков в створ ворот по итогам двух периодов лидировали именно белорусы (26−18).
Но в середине третьего периода лидер российской команды Андрей Свечников, которому эксперты прочат большое будущее, на пятачке подправил шайбу после дальнего наброса Марка Рубинчика и довел перевес своей команды до двух шайб — 3:1.
После этого белорусы несколько сникли, а вскоре пропустили и четвертый гол после удаления своего капитана Игоря Мартынова.
В предыдущих матчах чемпионата мира белорусские юноши потерпели поражения от сверстников из
Заключительные матчи группового этапа пройдут 18 апреля, но белорусы на этой стадии выступление уже завершили, досрочно заняв последнее место в группе «В», которую принимает Спишска Нова Вес.
Сегодня здесь состоялся также поединок США — Чехия — 5:2.
В группе «А» в Попраде соперничают Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.
17 апреля здесь состоялись матчи Канада — Швейцария — 7:3 и Словакия — Латвия — 4:0.
Латвийцы также проиграли все 4 поединка в своей группе и теперь сразятся с белорусами за сохранение прописки в элитном дивизионе (игры запланированы на 20, 21 и, если потребуется, 23 апреля).
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до двух побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.
Оставшиеся матчи групповой стадии:
18 апреля
Группа «А». Финляндия — Канада, Швейцария — Словакия.
Группа «В». Швеция — США, Чехия — Россия.
Четвертьфиналы запланированы на 20 апреля, полуфиналы — на 22 апреля, поединки за бронзу и золото — на 23 апреля.
Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и
Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.
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Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси потерпели четвертое подряд поражение на чемпионате мира в элитном дивизионе и теперь в серии до двух побед будут...
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