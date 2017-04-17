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Выбираем душевой поддон
Как выбрать основание для душа?
Ключевым критерием при выборе выступает его глубина, конфигурация, цена, материалы и размеры. Естественно, чем больше ваша подставка для душа, тем комфортнее водные процедуры. Сегодня встречаются поддоны таких форм:
Главное при выборе это его рифлёная поверхность, поскольку абсолютно плоские и гладкие варианты увеличивают риск падения во время купания.
Материалы изготовления
Материалами для изготовления оснований служат: чугун, керамика, стекло, сталь, камень, акрил, дерево и прочее. Предметы из камня могут выполняться, как из искусственного материала, так и из натурального, и цена в этом случае, естественно, будет разной. Особо прочными сегодня считаются изделия из кварила - смеси акрила и кварца. Каждый из применяемых материалов имеет ряд своих недостатков и преимуществ, не ознакомившись с которыми подробно, порой, очень тяжело сделать выбор. Прежде чем купить душевой поддон, обязательно изучите все эти особенности.
Установка душевого поддона
Метод монтажа обусловлен материалом приспособления. Чугунные и акриловые модели фиксируются на пластмассовых или металлических основаниях. Ножки выставляются по высоте, поэтому конструкция выставляется точно по высоте. Керамические варианты монтируются без дополнительных элементов. Модели из камня могут быть с подставкой и без нее. Если поддон будет прилегать к стене, то образующийся зазор обрабатывают водоотталкивающим средством. После подключения всех систем обязательно нужно проверить их функционирование, дабы исключить подтекание.
Купить душевой поддон в Минске можно в магазинах сантехники, адреса и режимы работы которых вы найдете на
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Поддон выступает неотделимым атрибутом душевой кабинки. Ведь именно от этого элемента будет зависеть удобство принятия релаксирующих процедур, поскольку на него...
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