

Поддон выступает неотделимым атрибутом душевой кабинки. Ведь именно от этого элемента будет зависеть удобство принятия релаксирующих процедур, поскольку на него устанавливается все оборудование. Поэтому крайне важно владеть информацией, как правильно выбрать и затем установить конструкцию, прежде чем купить душевой поддон .





Как выбрать основание для душа?

Ключевым критерием при выборе выступает его глубина, конфигурация, цена, материалы и размеры. Естественно, чем больше ваша подставка для душа, тем комфортнее водные процедуры. Сегодня встречаются поддоны таких форм:

треугольной. Размещаются обычно в углах малогабаритных помещений;

квадратной. Такие модели располагают в любых ванных комнатах;

пятигранной. Эргономичные версии, имеющие один прямой угол;

прямоугольной. Эти варианты имеют огромную популярность и размещаются в помещениях разной площади.

Главное при выборе это его рифлёная поверхность, поскольку абсолютно плоские и гладкие варианты увеличивают риск падения во время купания.

Материалы изготовления





Материалами для изготовления оснований служат: чугун, керамика, стекло, сталь, камень, акрил, дерево и прочее. Предметы из камня могут выполняться, как из искусственного материала, так и из натурального, и цена в этом случае, естественно, будет разной. Особо прочными сегодня считаются изделия из кварила - смеси акрила и кварца. Каждый из применяемых материалов имеет ряд своих недостатков и преимуществ, не ознакомившись с которыми подробно, порой, очень тяжело сделать выбор. Прежде чем купить душевой поддон, обязательно изучите все эти особенности.

Установка душевого поддона





Метод монтажа обусловлен материалом приспособления. Чугунные и акриловые модели фиксируются на пластмассовых или металлических основаниях. Ножки выставляются по высоте, поэтому конструкция выставляется точно по высоте. Керамические варианты монтируются без дополнительных элементов. Модели из камня могут быть с подставкой и без нее. Если поддон будет прилегать к стене, то образующийся зазор обрабатывают водоотталкивающим средством. После подключения всех систем обязательно нужно проверить их функционирование, дабы исключить подтекание.

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