Ежегодная международная акция в поддержку чтения пройдет в семи библиотеках Минска. Попасть на «Библионочь» можно 21 апреля с 19.00 до 23.00. Вход свободный.





Обуваемся поудобнее, собираем все, что может пригодиться во время вечернего путешествия, и отправляемся в библиотеку. Программа обещает быть насыщенной: семь библиотек — семь необычных тем и около 150 событий.

Где: Научная библиотека БНТУ, ул. Я. Коласа, 16 Тема: «Комиксы и фантастика»

Традиционный участник неординарного культурного проекта Научная библиотека БНТУ в этот раз выбрала тему «Комиксы и фантастика». В гостях у библиотеки — Ольга Громыко, Людмила Рублевская, Сергей Слюсаренко и другие авторы. Будут активности от UNICON Convention, книги и комиксы, гик квиз и «настолки». В общем, для фанатов темы выбор достаточно большой. А еще в течение всего вечера посетители будут рисовать гигантский общий комикс.

Где: Национальная библиотека Беларуси, пр. Независимости, 116 Тема: «Неформальный ракурс»

В этом году к акции присоединилась Национальная библиотека Беларуси, которая представит свой «Неформальный ракурс». Кроме экскурсий для гостей будут работать 16 тематических площадок с программой. Самых маленьких ждут на площадке «Детский мир» — аквагрим, мастерская юных художников, занимательные химические опыты, шоу мыльных пузырей и другое. Будет много музыки на Musik time, от джазовых импровизаций до самого настоящего Beatbox-баттла, и много драйва - на «Танцевальном разгрузе». Для любителей спокойного отдыха — «Chill out с книгой», настольные игры, встреча с международным гроссмейстером по шашкам Андреем Валюком. Милых дам приглашаем на мастер-классы по make-up, а садоводов — на видеоуроки. На «Ночной панораме» (23-й этаж) будет просто космос — наблюдение за звездным небом в телескоп, лекция от астронома о Вселенной, шуточный астропрогноз и живая музыка.

Где: Республиканская научная медицинская библиотека, ул. Фабрициуса, 28 Тема: Mirus Medica

В Республиканской научной медицинской библиотеке гостей ждет программа Mirus Medica. Здесь все будет крутиться вокруг медицинской науки, но это не значит, что будет скучно. В интеллектуальном баттле «Взрыв мозга» часть вопросов будет касаться медицины, гостей ждет ядерный квест и арт-терапевтическое светомузыкальное шоу. В «Знахаркином закутке» можно будет отведать травяные чаи, а лектор-гирудотерапевт принесет с собой настоящих пиявок.

Где: Центральная научная библиотека НАН Беларуси, ул. Сурганова, 15 Тема: «Ночь открытий»

Центральная научная библиотека НАН Беларуси приглашает шагнуть в «Ночь открытий». Для гостей от мала до велика будут работать необычные лаборатории и воркшопы. Проект «Наука вне себя» расскажет о величайших ученых и раскроет загадки окружающего мира, а вот разобраться с внутренним миром поможет интерактивная лекция эксперта-психолога. В культурной программе вечера — песенная классика легендарных «Песняров» в необычном формате проекта «Спеўны сход», белорусские народные танцы и эффектное светодиодное шоу.

Где: Центральная библиотека имени Янки Купалы, ул. В. Хоружей, 16. Тема: «Огни большого города»

Ровно в 19.00 Центральная библиотека имени Янки Купалы зажжет «Огни большого города». Вас ждет прогулка по Комаровскому тракту, Литературному предместью, Музыкальному переулку, улицам Франциска Скорины, Иерусалимской и Солнечной. В программе — нескучные встречи с известными авторами, бардами и музыкантами, антигламурная литературная премия, загадочный квест «Сокровища поколений», мастер-классы белорусской и еврейской кухни, музыка «без фанеры», ретрокинотеатр. Вот сколько всего.

Где: Библиотека филиала Российского государственного социального университета, ул. Народная, 21 Тема: «Близкие люди»

В этом году впервые в акции участвует Библиотека филиала Российского государственного социального университета, которая приглашает стать ближе друг другу. «Близкие люди» — тема вечера. Заряд позитива подарит вам музыкальный студенческий концерт «Как здорово, что вместе мы здесь сегодня собрались!» В программе вечера не только развлечения (мастер-классы, настольные игры), но и разговоры о важном — встреча с авторами и презентация книги «Социальные услуги семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью», мастер-класс от психолога Э. Юлдашевой «Самопознание: системная модель Таро», трансформирующая игра «Путешествие во внутреннее пространство».

Где: Фундаментальная библиотека БГУ, ул. Кальварийская, 9 Тема: «Стиляги! Ночь! Библиотека…»

Драйв и энергию сразу несите в Фундаментальную библиотеку БГУ. Они пригодятся вам в зажигательных мастер-классах на танцплощадке «Стильный оранжевый галстук». «Стиляги! Ночь! Библиотека…» — тема этого года. Не забудьте принарядиться — дресс-код здесь приветствуется! Хотя профессионалы из салона красоты «Цветное настроение» с удовольствием помогут создать вам стильный образ. В литературно-музыкальном салоне «Коктейль-Холл на Кальварийской» вы получите возможность ощутить вкус «американской мечты». А еще показ коллекций от Fashion Style, Game-zone, фотоателье и зона селфи.

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