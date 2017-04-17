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БГК имени Мешкова обыграл гандболистов СКА в матче чемпионата Беларуси

17.04.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал третью победу подряд в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bgk-meshkova.com

Свою очередную викторию действующие чемпионы страны добыли в домашнем поединке против главного конкурента минского СКА — 36:27 (20:16).

В составе победителей лучшим снайпером оказался Иман Джамали, забросивший 11 мячей, у минчан результативно сыграли Алексей Шинкель и Никита Вайлупов, которые по 7 раз поражали ворота соперников.

После трех матчей 3-го этапа в активе БГК 6 очков из шести возможных, у СКА 4 балла после четырех поединков. Очередные игры главные фавориты национального первенства проведут на следующей неделе: 19 апреля БГК сыграет в гостях у гродненского «Кронона», а минские армейцы 22 апреля примут на площадке дворца спорта «Уручье» гандболистов «Гомеля».

 
 
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал третью победу подряд в чемпионате Беларуси.

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