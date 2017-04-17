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Сразу три бесплатных фестиваля пройдут в ближайшее время в Минске
Сразу три бесплатных оупен-эйра пройдут в Минске до 7 мая. В их числе «Фестиваль цветного дыма», ColorFest 2017 и «Большой фестиваль светошариков».
Начнутся гулянья уже в следующие выходные: 29−30 апреля с 14.00 в парке Dreamland пройдет «
6 и 7 мая с 14.00 в том же Dreamland пройдет уже ставший традиционным
А вечером 6 и 7 мая с 21.00 в парке пройдет «
Все мероприятия будут бесплатными.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Все три фестиваля пройдут в парке Dreamland.
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