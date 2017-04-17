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Сразу три бесплатных фестиваля пройдут в ближайшее время в Минске

17.04.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Сразу три бесплатных оупен-эйра пройдут в Минске до 7 мая. В их числе «Фестиваль цветного дыма», ColorFest 2017 и «Большой фестиваль светошариков».

Начнутся гулянья уже в следующие выходные: 29−30 апреля с 14.00 в парке Dreamland пройдет «Фестиваль цветного дыма». Участники праздника смогут с помощью шашки цветного дыма раскрасить себя и места вокруг. Гостям фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: дым, используемый организаторами, абсолютно безопасен и не оставляет следов на одежде.


6 и 7 мая с 14.00 в том же Dreamland пройдет уже ставший традиционным ColorFest 2017. Помимо собственно красок холи, участников ждет музыкальная программа, большой фуд-корт и зона отдыха.

А вечером 6 и 7 мая с 21.00 в парке пройдет «Большой фестиваль светошариков». Под романтическую музыку каждый гость фестиваля сможет принять участие в массовом запуске разноцветных светошариков, в ходе которого вечернее небо озарится сразу тысячами ярких огоньков.

Все мероприятия будут бесплатными.

***

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Теги: Минск
 
 
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