Сразу три бесплатных оупен-эйра пройдут в Минске до 7 мая. В их числе «Фестиваль цветного дыма», ColorFest 2017 и «Большой фестиваль светошариков».

Начнутся гулянья уже в следующие выходные: 29−30 апреля с 14.00 в парке Dreamland пройдет « Фестиваль цветного дыма ». Участники праздника смогут с помощью шашки цветного дыма раскрасить себя и места вокруг. Гостям фестиваля не придется беспокоиться о последствиях: дым, используемый организаторами, абсолютно безопасен и не оставляет следов на одежде.





6 и 7 мая с 14.00 в том же Dreamland пройдет уже ставший традиционным ColorFest 2017 . Помимо собственно красок холи, участников ждет музыкальная программа, большой фуд-корт и зона отдыха.

А вечером 6 и 7 мая с 21.00 в парке пройдет « Большой фестиваль светошариков ». Под романтическую музыку каждый гость фестиваля сможет принять участие в массовом запуске разноцветных светошариков, в ходе которого вечернее небо озарится сразу тысячами ярких огоньков.

Все мероприятия будут бесплатными.

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