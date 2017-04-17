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Буги-вуги в исполнении немецких пенсионеров порвал интернет

17.04.2017 20:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Видео, которое уже успело стать вирусным, было снято на танцевальном конкурсе в Баварии. Состязание прошло три недели назад, но пара, — 64-летняя Неллия и 70-летний Дитмар Эрентраут, — исполнившая буги-вуги, популярна до сих пор и не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

В общей сложности ролик посмотрели более 60 миллионов раз. 

 
 
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Супружеская пара из Германии стала мегапопулярной благодаря дерзкому исполнению буги-вуги на танцевальном конкурсе в Баварии. Смотрите на видео зажигательный...

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