Видео, которое уже успело стать вирусным, было снято на танцевальном конкурсе в Баварии. Состязание прошло три недели назад, но пара, — 64-летняя Неллия и 70-летний Дитмар Эрентраут, — исполнившая буги-вуги, популярна до сих пор и не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами.

В общей сложности ролик посмотрели более 60 миллионов раз.