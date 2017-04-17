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Горящие "колеса": необычным образом отметили Пасху в немецком Люгде

17.04.2017 20:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Горожане каждый год перед пасхальным воскресеньем сооружают шесть колес из соломы и пускают их с горы.

Этому обычаю уже более 200 лет. Племена германцев, населявшие эти земли, верили, что этот ритуал обеспечит им обильный урожай.

Сейчас это зрелище является для местных жителей символом прихода весны.

 
 
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Жители немецкого города Люгде, который находится в земле Северный Рейн-Вестфалия, отметили Пасху необычным способом. Смотрите на видео древний обычай...

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