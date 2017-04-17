Горожане каждый год перед пасхальным воскресеньем сооружают шесть колес из соломы и пускают их с горы.

Этому обычаю уже более 200 лет. Племена германцев, населявшие эти земли, верили, что этот ритуал обеспечит им обильный урожай.

Сейчас это зрелище является для местных жителей символом прихода весны.