

marketing.by

Как делили белорусский рынок «Евросеть» и «Связной», какой бизнес сделали конькобежец Железовский и стрелок Геращенко и что вместе с ОМА купили финны. EJ.BY и его партнер МТБанк представляют вторую часть проекта, посвященную истории non-food-ретейла.

Захваченные в сети

Белорусский сегмент non-food-ретейла, включая торговлю автомобилями, стал одним из первенцев в развитии частной инициативы в экономике страны и важнейшим источником первоначального накопления капитала. Многообразие направлений способствовало тому, что проявить в нем свои предпринимательские способности смогли многие. Глобальная информатизация, когда торговля стремительно уходит в онлайн, снижает порог входа на рынки для нового поколения бизнесменов.

За эти годы частный бизнес с нуля сформировал автомобильный рынок. Практически в каждом направлении появились частные компании – лидеры. Государство сохранило сильные позиции только в книжной и ювелирной торговле. Также в его руках остались крупные торговые объекты - ГУМ, ЦУМ, Торговый дом «На Немиге».

Проблемами для бизнеса в этом сегменте является экономическая нестабильность, чрезмерное административное регулирование, а также масштабы рынков. По последней причине самые крупные белорусские сети малоинтересны известным инвесторам, которые рассматривают Беларусь в своей экспансии в предпоследнюю или последнюю очередь. Автомобильный рынок практически полностью контролируется национальным капиталом. За прошедшее 25-летие белорусский non-food-ретейл привлек только одного по-настоящему значительного игрока – альянс финской и литовской компаний Kesko/Senukai в “ОМА”. Беларусь продолжает оставаться tabula rasa для IKEA, H&M, только в прошлом году здесь появился JYSK и только сейчас ожидается приход Inditex.

2001

«Сотовый» расцвет

Стремительная мобилизация Беларуси, начавшаяся с окончанием пятилетней GSM-монополии МЦС и выходом на рынок МТС, дает толчок развитию такого направления ретейла как салоны сотовой связи. Часто они аффилированы с импортерами мобильных телефонов и аксессуаров.

Одним из крупнейших игроков является «Белая Вежа» Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланко и ее салоны «Фокус», работающие с брендом velcom (позже – «БеСТ»). В 2007 году она поглощает компанию «Радиоволна» и, благодаря ее салонам «МегаПлюс» (они продают услуги МТС), масштабирует свою долю на этом рынке.

В этом периоде возникают такие крупные национальные сети как «Линктелеком» (1999), «На связи» (2001 год, «Палома-сервис» Василия Ачаповского), «Мобильный город» («Мобильный город» Александра Минчука), «Орбител» (2001, «Юниполис» Анатолия Короткина), «Сотовичок» (2002, «Ньюстайлсити» Дмитрия Дядыка), «Современный стандарт» (2003, «Современный стандарт» Евгения Бурло). Во второй половине 2000-х растет сеть «Алло!» («Патио плюс» Евгения Литвина и Андрея Балабина).

Они же со второй половине 2000-х становятся участниками сделок M&A. В 2008 году “Алло!” поглощает «Сотовичок», а «Фокус», «МегаПлюс» и «Орбител» становятся объектами интереса российского капитала.

Создание Onliner и время market place





Виталий и Ксения Шуравко (слева), фото: citydog.by

Супруги Виталий и Ксения Шуравко создают блог о мобильной связи - Onliner. За 15 лет он вырастает в самую крупную торговую площадку в белорусском сегменте интернета.

Onliner работает по принципу market place, выступая единой онлайн-витриной для продавцов. Последние платят владельцу площадки только за полезные действия пользователей на сайте, включающие в себя покупку товара или услуги. Onliner используют для продвижения товаров продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, автозапчастей, детских товаров, одежды и обуви, автомобилей, недвижимости, товаров для дома, стройматериалов. В 2010-е Onliner постоянно входит в топ-10 самых популярных у белорусов ресурсов в интернете. В 2014 году супруги разводятся и делят бизнес, контрольный пакет остается у Ксении Шуравко.

Время онлайн-маркетплейсов наступает с конца 2000-х годов. Они забирают покупателей из офлайновых магазинов и параллельно вытесняют с рынка бумажные маркетплейсы – турецкий проект «Из рук в руки», «Стройку» и другие справочники.

В число крупнейших онлайн-проектов, популярных у покупателей, входят также такие агрегаторы-гипермаркеты как с 2009 года принадлежащие южно-африканскому медиа-холдингу Naspers ресурсы Deal и Olx; созданный в 2010 году Kufar и купленный им в 2016 году Second (шведский холдинг Schiebsted); торговая площадка 1k (существует с 2007 года) Геннадия Лепешко; входящий в холдинг «Открытый контакт» Андрея Иванова Shop (2002); проект с российскими инвестициями Pulscen (Алексей Харитонов); созданный в 2006 году компанией «Альметра» Migom; переведенный в онлайн classfield-проект Irr турецкого холдинга Dogan Yayin; запущенный международным концерном, базирующимся на Кипре, By.All.biz. Также активно используются отраслевые агрегаторы, прежде всего автомобильные, Av (2001) Натальи и Андрея Зайцевых и Abw, созданный на базе специализированного издания Дмитрием Розумом и Дмитрием Асташенко. Дмитрий Асташенко, которому при разделе бизнеса с партнером достанется газета и сайт, запустит также популярный купонный сервис Slivki.

2002

«Одетые» и «обутые» гипермаркеты

Начало гипермаркетизации страны, которой дается старт в этом году, становится отправной точкой для создания и развития такого сегмента белорусского non-food-retail как продажа готовой одежды и обуви.

Известные бренды появляются на белорусском рынке в начале 1990-х. В Минске по франчайзингу открываются первые брендовые магазины из среднеценового сегмента – итальянский Benetton в ГУМе, американский Levi`s недалеко от госфилармонии, польский Big Star на Карла Маркса, немецкий Mustang на Козлова. В модный молл национального масштаба на некоторый период превращается на улице Куйбышева итальянский Diesel.

C открытием торговых центров успешные ипэшники, ушедшие с рынков, столбят места в массово открывающихся с середины 2000-х торговых центрах и выводят на рынок франшизы. Сначала их происхождение главным образом из России и Польши, в 2010-е – все чаще появляются известные европейские и американские бренды.

В конце 2000 –х и начале 2010-х годов белорусский рынок начинают оккупировать российские франшизы – «Твое», Oodji, Sela, Concept Club, Tom Farr и другие. Интересны также готовые бизнесы по торговле одежды из Польши Big Star, Top Secret, Rylko. О намерении развернуть франчайзинговую сеть в Беларуси заявляет крупнейший польский холдинг LPP (бренды Reserved, House, Sinsay). Компания «Бэлер Ретаиль» представляет сеть магазинов турецкой джинсовой одежды Colin`s. С 2013 года в Беларуси работает один из крупнейших ретейлеров Турции в этом сегменте LC Waikiki ( "ЭлСи Ваикики Ритейл Бел"). Также на белорусском рынке представлен бренд DeFacto.

В 2010-е годы открывается все больше магазинов западных брендов. Из топ-250 крупнейших мировых ретейлеров, составленного Deloitte, на местном рынке представлены франшизы United Colors of Benetton (Италия), Nike (США) и Next (Великобритания), также присутствуют Etam (Франция), Mango (Испания), Women`s Secret (Испания), S.Oliver (Германия), Intersport (Швейцария), Original Marines (Италия), Ecco (Дания), до банкротства - Mexx (Нидерланды). S.Oliver, Intersport, Original Marines и некоторые другие бренды выводит на рынок в рамках своего fashion - проекта бизнесмен Геннадий Кирейков. Также он развивает вместе с партнерами по инвестиционной группе «Рапа» сеть продовольственных супермаркетов Green. Довольно популярны у франчайзи белорусские бренды готовой одежды - Lakbi, Porfira, Marusya, Nelva, Sister`s и другие.

В спортивном сегменте франшизу магазинов Delta Sport («Бренд Холдер»), торгующих Nike и другой продукцией, продвигает в Беларуси серб Мирослав Мискович. Олимпийский чемпион Сараево-86 Сергей Булыгин создает компанию «Спорт-Юнион» и продает Adidas. В начале 1990-х партнеров на белорусском рынке находит российский ретейлер Николай Фарштуняк. Сначала с их помощью в Минске открывается магазин спортивного инвентаря Kettler, а затем магазины «Спортмастер» и американские (по суб-франшизе) Columbia. В настоящее время этой, одной из крупнейших специализированных сетей, управляет компания «Олимп СМ».

В продажу готовой одежды инвестируют непрофильные бизнесмены. Один из самых известных проектов – это магазины немецкого бренда Tom Tailor, которые открывает в 2000-е совладелец холдинга «Трайпл» Юрий Чиж. Ему также некоторое время принадлежит бутик итальянского бренда Corneliani. Владелец Белорусского индустриального банка и позже акционер «Технобанка» Владислав Коцаренко в рамках компании «Новый век» торгует сэконд-хэндом и российским и турецким брендами Sela и Сolin`s. Крупный проект готовит в середине 2000-х годов владелец машиностроительной компании Fenox Виталий Арбузов. Мультибрендовая сеть должна состоять из не менее сотни магазинов. Но бизнесмен отказывается от проекта на стадии его подготовки.

Братский «Керамир» Железовских

Валерий Железовский помогает акционерам «Керамина» завоевывать российский рынок.





Игорь Железовский, фото: kp.by

Вместе с ним в Торговом доме «Керамин Северо-Запад» в бизнесе участвует его брат Игорь Железовский - заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту, и одно время - президент Белорусского союза конькобежцев и Параолимпийского комитета Беларуси.

Совместно с «Керамином», который контролируется Анатолием Тютюновым, и Кировским заводом (владельцы Петр и Георгий Семененко) братья Железовские участвуют в развитии производственного бизнеса в питерской промзоне Горелово – компании «Керамин Санкт-Петербург» (КСП). После расхождения интересов Железовских и Кировского завода с одной стороны и «Керамина» - с другой на базе КСП вырастает серьезный конкурент белорусскому предприятию – Группа компаний «Керамир». В нее входят производственные предприятия в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, Самаре, Сызрани и Челябинской области и сбытовая сеть керамических и сантехнических изделий в России, Беларуси, Украине, Молдове. На пике развития на российском рынке «Керамир» занимает около 6-7%. В магазинах «Керамира» реализуется собственная продукция - керамическая плитка Azori и Kerabud, керамогранит Kerabud, сантехника и мебель для ванных комнат Erica.

В конце 2000-х Валерий и Игорь Железовские и владельцы Кировского завода выходят из бизнеса, новым хозяином Группы «Керамир» пытается стать самарская группа «СОК» (крупный производитель автокомпонентов и автомобилей) Юрия Качмазова. Но в 2011 году против Юрия Качмазова будет возбуждено уголовное дело, он эмигрирует в ОАЭ, а активы группы будут распроданы.

Журналистский Boss

В середине 1990-х годов бывшие журналисты Ирина Лозовская (“Радио Свободы”) и ее экс-супруг Алесь Суша, ранее занимавшийся изданием «Навин БНФ», меняют род деятельности и начинают заниматься модным бизнесом.

В начале бывшего проспекта Машерова они открывают один из первых бутиков страны – «Камила». В бутике продаются дизайнерские вещи Escada и Hugo Boss. В 2002 году они начинают первый в Беларуси франчайзинговый проект в области высокой моды – открывают бутик Boss Hugo Boss. Но потом между супругами пробегает кошка, они разводятся и со скандалом делят бизнес. В 2005 году Ирина Лозовская будет задержана по обвинению в мошенничестве и помещена в СИЗО. Суд оправдает ее по основному обвинению, но даст три года «химии» за уклонение от уплаты налогов.

В 2000-2010-е предлагают элитные бренды белорусам и гостям столицы «мультибрендисты» Андрей Дедович («Топ», «Сезоны», «Тандем», «Талисман»), Владимир Гамалицкий («Имена», Gal`s), Анастасия Лагода («Кабуки») и «монобрендисты» Андрей Шихлин (MaxMara, Armani Collezione), Владимир Хейфец (Canali), Светлана Меркуль (Ermenegildo Zegna), Андрей и Ольга Зеликовы (Pal Zileri). Пробует себя в этом бизнесе Юрий Чиж (Corneliani). Бизнес по торговле дорогими аксессуарами (De Luxe, Montblanc) организует Наталья Кондратенко.

2003

Вильнюсская «Мекка»

VP Group, главным акционером которой является один из богатейших людей Литвы Нериюс Нумавичюс, открывает первый в стране торговый центр Akropolis.

Ежегодно его посещают около 10 млн человек. Через несколько лет (стремительный рост начинается с 2007 года) расположенные в нем Maxima, Ermitagas и 250 магазинов становятся центром паломничества, отправляющихся на шоппинг в Литву белорусов. В среднем в год в обороте торгового центра на белорусских покупателей приходится 5-8%.

Белорусские власти, обеспокоенные ростом импорта ширпотреба из Польши и Литвы, будут даже обсуждать возможность введения налога и других ограничивающих мер на покупки за границей.

2004

Сетевые электронщики

На заре зарождения онлайн-торговли студент юрфака БГУ Сергей Вайнилович со своими однокурсником и одноклассником Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем (позже их партнером станет Сергей Стаюничев) создают сайт по торговле бытовой техникой. Через десять лет он вырастает в онлайн-гипермаркет 21vek.by, составляющий успешную конкуренцию крупнейшим офлайновым сетям «5 элемент» и «Электросила». По итогам 2016 года выручка их компании «Триовист» составит 50 млн долларов.





фото: probusiness.by

Управляющая компания онлайн-гипермакетом «Триовист» импортирует Samsung, Indesit, Beko, Philips, Tefal и другие бренды и постепенно расширяют ассортимент за счет других ниш. На долю ретейлера приходится около 15% рынка бытовой техники и электроники. В середине 2010-х годов партнеры начинают выполнять заказы в Москве и Московской области.

Бизнес 21vek.by привлекает портфельного инвестора. Блокирующий пакет «Триовиста» приобретает инвестиционная компания «Зубр Капитал», рассчитывая через пять лет увеличить выручку ретейлера до 150 млн долларов.

Рождение и уход Axis





фото: tut.by

В этом году бизнесмен Сергей Кульгавый («Тувия») открывает первый обувной магазин Axis. Почти на десятилетие созданная им одноименная обувная сеть будет крупнейшим независимым ретейлером на белорусском рынке, конкурируя с дочерними проектами обувных фабрик «Марко» и «Белвест».

Обувь для Axis изготавливается на фабриках Италии, Португалии, Китая и Бразилии, в 2010-е Сергей Кульгавый начинает производственный проект в обувной столице Беларуси Витебске – «Хэппи Фэмили». На пике развития сеть Axis насчитывает свыше 20 торговых точек.

Но в течение 2014-2015 годов они постепенно закрываются, а Сергей Кульгавый сосредотачивается на другом обувном проекте, который параллельно развивает с 2007 года, - сети «Мегатоп». В 2016 году в ее состав входит около 50 магазинов, включая переформатированные Axis.

За времена независимости Беларуси предпринимаются еще несколько попыток создать крупную обувную сеть. В определенном промежутке времени в этом преуспевает Александр Мутилин, с именем которого связаны такие магазины и бренды как Corso Como, «Респект» и «Шпилька».

Чистый холдинг Геращенко и приход «Алиди»





Андрей Геращенко, фото: interfax.by

Профессиональный стрелок, председатель Белорусской федерации стендовой стрельбы и член НОК Беларуси Андрей Геращенко получает контракт на дистрибуцию продукции Procter & Gamble. Под нее регистрируется компания «Новая Супра». До этого в рамках нескольких компаний («Раравис», «Эллипстрейд», «Селесте»), которые будет объединены в «Центральную дистрибьютерскую компанию - ЦДК») Андрей Геращенко продвигает на белорусском рынке косметику, бытовую химию, предметы личной гигиены еще нескольких крупных российских и западных (включая Colgate-Palmolive) производителей.

В 2000-е его холдинг возглавляет тройку крупнейших дистрибуторов в своем сегменте, конкурентами бизнесмена являются «Парфюмбытхим» Всеволода Шкеля, Аркадия Сергеева и их партнеров и альянс «Сэльвина» и «Косберга».

В 2011 году Procter & Gamble неожиданно передает контракт на дистрибуцию своей продукции в Беларуси нижегородской компании «Алиди» Дмитрия и Александра Лисиченко. Они регистрируют «дочку» «Алиди-Вест». «Новая Супра» через некоторое время объявляется банкротом.

Андрею Геращенко принадлежит элитный Sporting Club, в котором он периодически организует международные соревнования по стендовой стрельбе. Сам бизнесмен возглавит команду и профинансирует выступление белорусских стрелков на пекинской Олимпиаде -2008. Андрей Геращенко состоит в браке с известной телеведущей Люцией Лущик.

Одна из крупнейших сетей страны в сегменте товаров для красоты - это франчайзинговый проект основанной в 1992 году фирмы «Даная» и ее дочки «Косметика плюс». Их владелец Сергей Говсь продвигает в Беларуси французскую косметику Yves Rocher.

2005

Белорусский заход «Евросети»

Один из самых ярких ретейл-проектов России «Евросеть», созданная в 1997 году Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым, в рамках международной экспансии выходит на белорусский рынок.

Для управления местной сетью салонов связи создается компания «БелЕвросеть», которую возглавляет известный белорусский «кавээнщик» Алесь Мухин (руководит до 2008 года). По планам развития бизнеса, к концу 2006 года сеть должна состоять из 150 магазинов в 50 городах Беларуси. В 2016 году их число не превышает 80 объектов.

В 2006 году «Евросеть» занимает около 40% российского рынка мобильных телефонов, входит в топ-250 европейских ретейлеров, составляемый Deloitte по объемам выручки. «Евросеть» и ее дочки не ограничиваются продажами мобильных телефонов, смартфонов, портативной цифровой техники, аксессуаров и подключениями к операторам. В салонах можно приобретать авиабилеты, турпутевки, платить за спутниковое телевидение и по кредитам.

В 2008-2011 годах Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев из-за проблем с правоохранителями и кредиторами продают бизнес инвестиционной компании ANN Александра Мамута. Последний в свою очередь сначала в 2008 году продает 50% ретейлера «Вымпелкому» (контролируется российской Altimo, египетским инвестором Нагибом Савирисом и норвежским холдингом Telenor), в 2012 году остальные 50% «Мегафону» (USM Group Алишера Усманова и шведско-финской TeliaSonera). В 2016 году «Вымпелком» и «Мегафон» будут обсуждать проект разделения «Евросети» и присоединения ее частей к своим фирменным салонам связи.

2006

Европейский «Буслік»





Сергей Мисяченко, фото: probusiness.by

Руководитель дистрибутора детского питания «Ликуббел», белорусский бизнесмен Сергей Мисяченко привлекает российских инвесторов (Константина Адамию, Андрея Дембикова, Олега и Елену Кудиновых) к розничному проекту – сети магазинов детских товаров «Буслік». Первый магазин под этим брендом отрывается на улице Беды.

В 2009 году управляющая компания «Торгово-промышленная группа «Вест Ост Юнион» привлекает в капитал портфельного инвестора – Европейский банк реконструкции и развития. За 3 млн долларов банк становится владельцем 25,5% пакета «Бусліка». С его участием предприятие превращается в крупнейшего ретейлера в сегменте, по итогам 2016 года число магазинов превышает 45. В последние годы совладельцы занимаются поиском стратегического партнера. Называется возможный покупатель – российский «Детский мир».

В детском сегменте делают бизнес несколько других крупных ретейлеров. Некоторое время динамично развивается сеть «Оранжевый верблюд», запущенная Александром Тышкевичем и Сергеем Кульгавым. После раздела бизнеса Александр Тышкевич («Валанга») продолжит бизнес, но к 2010-е годы он уступает позиции конкурентам. Владельцы управляющей компании Funtastic «Пупс и К» кроме Беларуси открывает магазины в Смоленске и свыше 10 городов Литвы.

2007

Финско-литовский капитал для «ОМА»

Заключается одна из самых значимых M&A- сделок на белорусском розничном рынке. Литовская компания Senukai, подконтрольная Аугустинасу и Артурасу Ракаускасу и финскому ретейлеру Kesko, покупает у Олега Глазунова и его партнеров контрольный пакет крупнейшей в своем сегменте компании «ОМА». Вместе с ней литовцам и финнам достается сельскохозяйственный филиал в Березинском районе.

Иностранные инвестиции направляются в модернизацию бизнеса и сети и на ее расширение. За 2007-2016 годы «ОМА» открывает новые торговые центры в столице, областных и районных центрах. Количество торговых объектов вырастает до 14 собственных гипермаркетов и супермаркетов и двух франчайзинговых.

Белорусский «Связной»

Максим Ноготков, владелец конкурирующей с «Евросетью» компании «Связной», договаривается с Ростиславом Ордовским-Танаевским-Бланко и выкупает у него «Фокус» и недавно приобретенный венесуэльцем «МегаПлюс». Сделка сразу ставит местного оператора «СвязнойБел» в один ряд с «Белевросетью».

В России Максим Ноготков постепенно обрастает долгами и его приводит к тому, что в 2014 году он теряет контроль над бизнесом. Российский «Связной» и единственный оставшийся на сегодняшний момент его зарубежный проект в Беларуси являются собственностью Олега Малиса. После смены собственника из «Связного» уходит МТС, также сеть не торгует устройствами Samsung.

Страховые «англичане»

Два страховщика, директор и миноритарий «Би энд Би Иншуренс Ко» Борис Медник и совладелец страхового брокера Beauchamp & Savrasov (работает с британской Lloyd`s) Кирилл Саврасов выводят на белорусский рынок известный британский бренд Mothecare.

За несколько лет созданная ими компания «Транс Евро Трэйдинг» становится собственником крупнейшей в Беларуси сети магазинов товаров для будущих мам и малышей. Кирилл Саврасов попробует внедрить на белорусском рынке еще один бренд с островов – парикмахерские Toni & Gyu. Но будет вынужден закрыть проработавшее недолгое время в гостинице «Европа» заведение.

В 2010 году в Беларуси регистрируется компания “Маркс энд Спенсер Бел”. Но выход на розничный рынок одного из самых известных британских брендов не состоится.

«Модный» бизнес владельцев «Короны»

В этом году свой fashion-проект на белорусский рынок выводят владельцы гипермаркетов «Корона» Павел Топузидис и Владимир Петрович. «Модные молы», объединяющие несколько известных брендов (Mark O’Polo, Sisley, Benetton, Motivi и др.), развиваются только под крышами «Корон».

В 2010-е они становятся одним из крупнейших бизнесов в сегменте.

Дрогери-лидеры

Стартует первый проект в дрогери-формате – владельцы одного из крупнейших дистрибуторов косметики и бытовой химии на рынке Беларуси Группы компаний «Парфюмбытхим» создают сеть магазинов «Мила».

Компании группы («Торговый посад», «Западный двор» и др.) занимаются реализацией продукции свыше десятка производителей, но главный и эксклюзивный партнер – российский Henkel. Сетью «Мила» управляет компания «Парфюм трейд», в 2016 году в нее входят свыше 200 магазинов.

Конкуренцию «Миле» составляет сеть «Остров чистоты». Ее оператор «Западхимторг» входит в группу компаний «Ромакс», созданную в 1994 году и принадлежащую Виктору Ромуку и его партнерам. В 2016 году «Остров чистоты» объединяет свыше 180 дискаунтеров. Владельцам группы принадлежит производство косметики, бытовой химии и средств личной гигиены в Ивьевском районе.





фото: probusiness.by

В тройку дрогери-бизнесов входит также сеть Optima, в которую инвестируют владельцы «Конте Спа» Дмитрий и Валентин Байко.

«Ювелирное» предложение Леваева

В этом году в ходе визита в Беларусь израильского диамантера Льва Леваева (LGC) следует предложение о покупке крупнейшей в стране сети магазинов ювелирных изделий «Белювелиторг».

Созданное в 1949 году сеть включает в себя свыше 50 магазинов по всей стране. Взяв несколько месяцев на раздумье, власти отказывают бизнесмену. В 2011 году «Белювелирторг» будет акционирован, а в 2012 году включен в состав государственного ювелирного холдинга «Кристалл-холдинг»

Не находит поддержки у белорусского руководства другое предложение Льва Леваева – приватизация ГУМа и ЦУМа.

2008

Антироссийский «черный список»

В целях борьбы с импортом Минторгом в ноябре подготовлен «Перечень потребительских товаров, исключение импорта которых не окажет заметного влияния на потребительский рынок республики».

Всего он содержит 31 позицию. В его «продовольственную» часть включены пиво, безалкогольные напитки, мучные кондитерские изделия, шоколад, сыры, творог, мороженое, в «непродовольственную» – телевизоры, ковры, мебель, дамские и дорожные сумки, сухие строительные смеси, хозяйственное мыло и др. Завозить товары из этого перечня на рынок Беларуси планируется «в последнюю очередь».

Крупнейшими поставщиками большинства товаров из перечня являются российские либо локализизованные в России иностранные компании. Под давлением со стороны Москвы через четыре месяца список будет отменен.

Семья или ЧУП

С 1 января вступают в силу подписанный годом ранее указ президента, по которому индивидуальным предпринимателям запрещается нанимать на работу сотрудников, не являющихся их близкими родственниками. По близким родственникам тоже установлена квота – не более трех человек.

Одной из целей этого решения является переоформление ипэшников в частные унитарные предприятия и увеличение тем самым налогооблагаемой базы и объемов налоговых поступлений.

Около 46 тыс. из 64 тыс. предпринимателей, имевших наемных работников, не переходят в ЧУП. Ипэшники отвечают на вступление в силу документа массовыми митингами, но в итоге вынуждены смириться.

С 2015 года предпринимателям вновь разрешено нанимать наемных работников, но не более трех.

2010

Товарные рекомендации Минторга

С этого года в рекомендательном порядке Министерство торговли начинает предлагать отечественным производителям наладить выпуск товаров FMCG, которые либо не выпускаются в стране, либо производятся в недостаточном объеме.

Перечни составляются в объемах и обновляются каждый год под продовольственному и непродовольственному ассортиментам. Второй значительно больше (около 300 позиций), лидерами в нем являются хозтовары - от топоров-колунов до ленты изоляционной. В него включены также спорттовары, электротовары, галантерея, детские игрушки, школьно-письменные принадлежности. Рекомендованы к производству легковые автомобили, мобильные телефоны и современные холодильники с морозильниками.

За пять лет вычеркиваются из списка редкие позиции. Зато каждый год перечни вырастают за счет внесения новых товаров и товаров «с улучшенными характеристиками».

2012

Одежда из кнопки

Отреагировав на ежегодный 20% прирост fashion-сегмента в интернете, на белорусский рынок выходит один из самых успешных российских онлайн-проектов Wildberries Татьяны Бакальчук. Российский ретейлер регистрирует дочернюю компанию «Вайлдберриз» в Могилеве, арендует склады, обучает персонал и организует доставку одежды и обуви на дом с примеркой.





фото: style.wildberries.ru

Через два года на рынке тоже из России появляются два конкурента Wildberries – Lamoda и KupiVIP. Особенно активна Lamoda, созданная в 2010 году немецкими бизнесменами специально для российского и других рынков СНГ. В нее вкладывают деньги Access Industries, Tengelmann, Summit Partners, JPMorgan Chase & Co, PPR, IFC и другие инвесторы.

«Яблочный» проект Костевича

Основной акционер одного из крупнейших на рынке EMEA дистрибутора электронных устройств Asbis Group Сергей Костевич выводит на белорусский рынок розничный проект Apple (в рейтинге ретейлеров Deloitte Apple Retail Stores входит в первую пятидесятку). На улице Ленина,5 открывается магазин i-Store – единственный в Беларуси салон со статусом Apple Premium Reseller, управляет им компания «АСБК».

Еще одним розничным проектом проживающего на Кипре бизнесмена становится сеть магазинов Prestigio.

2013

Стремительная Каrі

С этого года развивает бизнес в Беларуси российский бизнесмен Игорь Яковлев – создатель и бывший владелец сети электроники и бытовой техники «Эльдорадо». Он продает ее за несколько сот миллионов долларов продал чеху Петру Келлнеру из PPF и инвестирует в сеть обувных магазинов Kari и детских вещей и игрушек Kari Kids.

За три года дочерняя компания в Беларуси «Кариобувь» создает сеть из свыше 50 магазинов. Она войдет в топ-10 проектов в non-food-retail страны по общей торговой площади.

С 2016 года бизнесмен планирует продавать франшизы партнерам на рынках присутствия - в России, Казахстане, Беларуси, Украине и Польше.

2014

Проблемы Onliner и рост AliExpress

В конце 2014 года вызов самому популярному у белорусских покупателей маркетплейсу бросает Министерство торговли.

По его инициативе за нарушения законодательства о торговле и в общем русле зажимания гаек в отрасли доменное имя ресурса исключается из национальной доменной зоны. Ксению и Виталию Шуравко, устранив причины претензий, удается восстановить работу только через две недели. Но этого оказывается достаточным, чтобы стремительно набирающая популярность площадка AliExpress на некоторый период в 2015 году (по подсчетам Gemius) обходит белорусскую торговую площадку по посещаемости.

Набирающий размах бизнес китайского ретейлера в Беларуси пытаются ограничить лимитами на посылки без пошлин. С 2016 года не облагаются ими только посылки, получаемые адресатом раз в месяц, со стоимостью товаров не более 22 евро (с 2014 года действовал лимит не более 200 евро) и не более 10 килограммов (ранее – не более 31 килограмма).

В конце 2014-2015 года Минторгом временно будут закрыты несколько десятков онлайн-площадок и интерет-магазинов. Претензии, результатом которых станет приостановка деятельности, коснутся и офлайновой торговли. Особенно пострадают продавцы обуви, включая крупнейшего независимого обувного ретейлера Сергея Кульгавого.

Первая попытка Inditex

В полушаге от выхода на белорусский рынок останавливается самый крупный мировой ретейлер готовой одежды испанская Inditex Group.

В апреле этого года регистрируется несколько компаний, которые должны представлять различные бренды холдинга Амансио Ортеги, - «Зара Бел» (Zara), «Зарахом Бел» (Zara Home), «Пулл энд Беар Бел» (Purr and Bear), «Страдивариус Бел» (Stradivarius), «Ойшо Бел» (Oysho) и «Массимо Дутти Бел» (Massimo Dutti). Планируется, что магазины разместятся на площадях строящегося торгово-развлекательного центра Green City. Через несколько месяцев последует отбой, и регистрация будет аннулирована.

В 2016 году на рекрутинговых сайтах объявлений появляется информация о наборе персонала в минские магазины компании Inditex. Магазины должны появиться в торгово-развлекательном центре Dana Mall возле Национальной библиотеки.

2016

«Качественные и безопасные» правила

С 1 января этого года в полной мере вступает в силу указ президента, по которому ипэшники - плательщики единого налога, занимающиеся розничной торговлей, обязаны иметь на все товары документы, подтверждающие их происхождение.





фото: kontakt.by

В первую очередь он затрагивает интересы продавцов продукции легпрома. Сам указ «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами» подписывается в 2014 году и вступает в силу с 1 июля 2014 года. Для ипэшников вводится переходный период до 1 марта 2015 года – до этого периода они могут распродать товары, на которые нет документов. Предприниматели, однако, не успевают это сделать. В итоге на состоявшейся в марте 2015 года встрече Александра Лукашенко с представителями ипэшников в торговом центре Expobel объявляется о пролонгации переходного периода до конца 2015 года.

Официально главной целью новых условия торговли называется обеспечение потребителей только качественными и безопасными товарами. Мера должна воспрепятствовать проникновению на рынок контрабанды и контрафакта и повысить конкурентоспособность продукции отечественной легкой промышленности.

Хозяйственные датчане





фото: shopogoliki.by

На белорусском рынке «озяйственного» ретейла на протяжении многих лет хозяйничают ипэшники и государственные оптовики. Самые значимые проекты, которые созданы частными структурами, это Торговый дом «Алекор» Владимира Алексеенко и подразделения садовых центров при заправочных станциях «Юнайтед Компани».

В 2016 году о выходе на белорусский рынок объявляет один из крупнейших ретейлеров в этом сегменте – JYSK Group датского миллионера Ларса Ларсена. В течении десяти лет компания намерена открыть 25 специализированных магазинов в гипермаркетах и торговых центрах Минска и крупных белорусских городов.