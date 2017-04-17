Недавно минчане начали сообщать , что посидеть на фудкорте Galleria Minsk и не сделать заказ не получится: охранник предложит вам уйти, если вы ничего не покупаете. Можно ли поработать за компьютером и не потратить денег на фудкортах в столичных торговых центрах, и что на этот счет говорится в законодательстве — в материале AFISHA.TUT.BY.





Galleria Minsk: «Посетители стали жаловаться, что им негде присесть покушать — мы ввели определенные правила»

В торговом центре Galleria Minsk с недавнего времени посетителей, которые приходят на фудкорт и не делают заказ, вежливо просят его покинуть или все-таки купить еду. Маркетинг-менеджер ТЦ Екатерина Веряскина поясняет, что это правило ввели ради комфорта тех, кто пришел на фудкорт в первую очередь поесть.

— Учитывая наше расположение в центре города и высокий трафик, в обеденное время и в выходные дни у нас много людей. Мы ввели правило (с правилами ТЦ можно ознакомиться на стойке «информация» на первом этаже) после того, как посетители фудкорта стали жаловаться, что им негде присесть и покушать. Сейчас фудкортом могут воспользоваться те посетители, которые приобретают напитки или продукты питания у операторов фудкорта.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Если вы ничего не закажете, вас не попросят покинуть сам торговый центр, а предложат переместиться в зоны отдыха — на скамейки, которые есть на каждом этаже. В случае, если свой заказ вы уже съели и продолжаете находиться на фудкорте, вас никто не потревожит.

— Камеры есть по всему торговому центру. Если охранник видит, что человек работает за компьютером и не кушает, и у него возникает вопрос, приобретал ли что-то посетитель, не беспокоя гостя, охранник проверит это по видеозаписи.

Екатерина говорит, что они просят посетителей соблюдать элементарные нормы вежливости: вести себя так, чтобы нахождение рядом было комфортным для всех.

— Никто не запрещает молодежи находиться в торговом центре. Мы просто просим их соблюдать нормы, которые приняты в приличном обществе.

ArenaCity: «Мы никого не гоняем, некоторых узнаем в лицо — они приходят годами»

Ведущий специалист по маркетингу торгового центра ArenaCity Наталия Колпак говорит, что на фудкорте их ТЦ к посетителям, которые ничего не заказывают, максимально лояльны.

— Мы никого не гоняем, кому нужно приходит с ноутбуком и работает. Есть даже те, кого мы знаем в лицо — они приходят годами. Конечно, бывает большой поток тех, кто пришел целенаправленно поесть. Не будем же мы из-за этого кого-то гонять, мы все-таки живем в цивилизационной стране.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалист отмечает, что такие вопросы во всем мире решаются уже давно продуманными методами.

— Кто продумывает такие моменты заранее, закупает мебель, на которой не так удобно долго сидеть, устанавливает подсветку, при которой глазам не так комфортно. Это мировая практика, ведь фастуд не ресторан и в нем работает принцип «покушал — не задерживайся».

«Момо»: «Места хватит всем. Главное — вести себя культурно»

В торговом центре «Момо» в зоне фудкорта можно располагаться даже не сделав заказ, говорит его управляющая Светлана Щербакова.

— Мы думали о том, чтобы с точки зрения маркетинга простимулировать продажи среди тех, кто пришел просто поработать за компьютером. Предлагать чашку кофе со скидкой или что-то еще. Но этот проект мы пока не реализовали.





К тому же, рано или поздно человеку все равно захочется есть, считают в торговом центре.

— Наш фудкорт большой (посадка на 360 человек) и места хватит всем. Мы не удаляем людей, которые не делают заказ. Если человек не нарушает общественный порядок, не создает другим дискомфорт, мы не видим в этом проблемы.

В торговом центре, где недавно между подростком и охранником случился конфликт , главную проблему видят не в запрете посещения фудкорта, а в культуре поведения посетителей.

— Всех нас учили элементарным нормам вежливости и поведения, рассказывали, как вести себя в общественном месте. Эти вещи не могут регламентироваться внутренними документами. Я всегда провожу аналогию с автобусом: если в салоне начинают бегать по сиденьям, это нарушение? Думаю, да. Так и с торговым центром — в общественном месте нужно вести себя культурно.

Galileo: «У нас нет оснований выгонять посетителей, которые ничего не заказывают»

Начальник службы безопасности ТЦ «Galileo» Сергей Кирьянов рассказывает, что посетителей, которые не делают заказ, с фудкорта не прогоняют.

— Когда люди сидят, общаются, у нас нет оснований их выгонять. Это наши посетители и это неправильно. Рядом у нас много студенческих общежитий — молодые люди приходят ежедневно с ноутбуками, учатся, работают. Даже если ничего нет на столиках — охрана предупреждена, чтобы им не препятствовали.



Фото: citydog.by

Правда, на фудкорте нельзя пить алкоголь (кроме пива, которое там продается) и сдвигать столы. Студенты, рассказывает Сергей Кирьянов, могут разложить на четыре стола ватман, чтобы что-то рисовать — в таком случае контакта с охраной не избежать.

— Мы не гоняем детей, если они ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Хотя иногда они собираются большими группами, начинают баловаться, кататься на скейтах, рисовать, лепить жвачки. Если их действия попадают под мелкое хулиганство — охранники с ними беседуют.

Юрист: «Может ли человек находиться на фудкорте и ничего не заказывать решают владельцы заведений»

Фактически вопрос, может ли человек находиться на территории фудкорта и ничего не заказывать, оставлен на усмотрение владельцам, говорит Надежда Хаданович, юрист адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры».

— В зависимости от правил, установленных в локальных нормативных правовых актах, варианты решения этого вопроса могут отличаться на фудкортах разных торговых центров.

Самые общие требования к организации и осуществлению общественного питания, в том числе в рамках фудкортов в торговых центрах, установлены статьей 11 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». В них ничего не сказано о том, может ли человек находиться на фудкорте и ничего не заказывать.

При этом владелец заведения обязан будет по просьбе потребителя ознакомить его с этими правилами, либо разместить их в доступном для ознакомления месте.

— Отметим, что подобные правила не должны противоречить законодательству, нарушать права и законные интересы потребителей, так как в противном случае они могут быть признаны ничтожными. Вместе с тем, само по себе требование немедленно сделать заказ либо покинуть пространство фудкорта является неправомерным, так как потребитель не обязан делать заказ сразу же после того, как он пришел. Аналогично и размер или сумма заказа не должны оказывать влияние на продолжительность нахождения потребителя в заведении.

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