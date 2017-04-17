О возможностях получения легального дохода от работы в интернете, если ваш работодатель находится за пределами Беларуси, на радио Sputnik Беларусь рассказал управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев.

"Основной пряник такой схемы в том, что оплата значительно выше, чем в Республике Беларусь. Но этот пряник нужно не только заработать, но и получить. Самый основной вопрос возникает в легальной процедуре получения в Беларуси, подав декларацию и уплатив налоги, чтобы потом не возникало вопросов со стороны контролирующих органов при использовании неких "серых схем", — отметил Лев.

Юрист рассказал о том, как происходят безналичные расчеты между работодателем и исполнителем. В частности, субъект хозяйствования Республики Беларусь, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, может быть зарегистрирован на специальных интернет-площадках, где получает работу, и такие площадки, как правило, аккумулируют денежные средства в личном кабинете данного исполнителя. Далее у исполнителя работ возникает задача получить эти средства в Республике Беларусь.

"Процедура не самая сложная. Нужно представить пользовательское соглашение, которое было подписано на сайте, сгенерировать тот же invoice за выполненные работы и показать эти документы белорусскому банку. Но не все банки, кстати, понимают, как работать с данной выручкой", — сказал Лев.

По словам юриста, нужно учитывать, что в данной ситуации работодатель достаточно специфичен. Глобальная интернет-площадка не будет подстраиваться под законодательные требования Республики Беларусь, потому что они отличаются от требований иных стран за счет жесткого валютного регулирования. И с этими процедурами знакомы далеко не все белорусские банки.

При этом ряд белорусских банков уже работает по такой системе. По словам собеседника Sputnik, банки более упрощенно подходят к этой процедуре и позволяют получать денежные средства путем заполнения простого формуляра.

"Клиент банка показывает, что заработал деньги, например, в США. Все документы представляются в электронном виде. Получатель средств берет на себя ответственность за подлинность документов, и на основе этого банк принимает валютную выручку, продает ее обязательную часть по курсу Нацбанка, и всю сумму, как белорусскую, так и валютную выручку, зачисляет на счет исполнителя", — рассказал юрист.

По словам юриста, в такой схеме расчетов подвести может, в том числе, и зарубежный партнер, если белорус (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) работает напрямую с заказчиком, а не через сайты, которые предоставляют место стыковки работодателя и исполнителя.

"Он может получать выручку значительно больше, потому что не платит площадке за то, что ему помогли найти работу. Но при работе напрямую с заказчиком возникает вопрос доверия — будет ли оплачена эта работа. Кроме того, риск каких-либо санкций со стороны государства возникает, если ненадлежащим образом оформлены все документы — не указал выручку в своем доходе, не подал декларацию, не заплатил налоги", — рассказал юрист.

Беседу с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Левом слушайте на радио Sputnik Беларусь.