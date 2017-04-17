Накануне в Минск прибыла парламентская делегация КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. После всех протокольных встреч и подписания необходимых документов состоялся традиционный обмен подарками. Китайские гости вручили Национальному собранию Беларуси десять только что сошедших с конвейера под Борисовом автомобилей Geely Emgrand. Подарок лично оценил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

"Хорошая", — сказал Мясникович после того, как посидел в новеньком авто.

К слову, модель Geely Emgrand — редкость на белорусских дорогах, в Поднебесной же авто стало первым на китайском автосалоне в прошлом году.

Проект по созданию завода по производству китайско-белорусских автомобилей стартовал в шесть лет назад году и был рассчитан до 2020 года, когда ежегодно с конвейера предприятия должно сходить 120 тысяч легковушек. В начале декабря 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому перенесены сроки реализации инвестпроекта по созданию производства Geely на мощностях СЗАО "БелДжи" на 2030 год.

По мнению главы государства, белорусам должны понравиться автомобили Geely. Кроме того, президент пообещал пересадить на белорусско-китайские машины всех чиновников.

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