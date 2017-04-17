Тому, что финал будет именно таким, мало кто удивился. Некоторые специалисты еще в январе предсказывали: в финале будут играть две из следующих трех команд: ЦСКА, СКА, "Металлург". Московские армейцы, вопреки ожиданиям, не вышли даже в полуфинал: во втором раунде плей-офф их "задавил" молодой, но мощный ярославский "Локомотив".

Полуфиналы неожиданностей не принесли. И питерский СКА, и магнитогорский "Металлург" за четыре матча разобрались со своими конкурентами, и поэтому именно они сошлись в финальной битве.

По итогам могу сказать: своей игрой в финале СКА заслужил Кубок Гагарина : питерцы больше комбинировали, больше атаковали. И это превосходство чувствовалось даже тогда, когда игра казалась равной. Большего разгрома "Металлургу" удалось избежать только благодаря потрясающей игре голкипера Василия Кошечкина. На этот раз лидеры "магнитки" – Мозякин, Зарипов и Ли – были лишь бледной тенью прошлогодних самих себя.



© Sputnik Алексей Куденко Олег Знарок - главный тренер СКА, ставших обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2016-2017

А вот Олегу Знарку можно поаплодировать. В этом году ему в СКА удалось собрать потрясающий сплав опыта и молодости. И как ни поливали грязью за якобы плохие результаты Илью Ковальчука, решающую, четвертую шайбу в победном матче забросил именно он. Тем самым СКА оформил победу "на чужом льду" – ровно так же, как год назад сделал "Металлург", обыграв в Москве ЦСКА.

Московско-минско-ярославские чудеса

Но не только мастерством "Магнитки" и СКА запомнился этот сезон. Очень хорошее впечатление оставили крепкие коллективы, которые хоть и не обладали звездным составом, смогли дать бой признанным лидерам.

К таким командам, безусловно, относится ЦСКА. Звезды прошлого сезона отправились покорять НХЛ, но, тем не менее, молодежь смогла сделать все, чтобы московские армейцы в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат КХЛ . Однако именно "вожака" им и не хватило. В решающий момент никто из игроков не смог взять игру на себя.

Переломный матч: смотрите в фотоленте Sputnik — как минское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив">>



© Sputnik / Виктор Толочко КХЛ "Динамо-Минск" - "Локомотив"

Очень интересно в этом сезоне поработал с ярославским "Локомотивом" Алексей Кудашов и Крэйг Вудкрофт с минским "Динамо" . Оба "вдохнули" в свои коллективы новую жизнь. В очном противостоянии в первом раунде плей-офф, как ни странно, удачливее оказались ярославцы. Было видно, что гениальные планы Вукдкрофта сыграть агрессивно не сработали: в одной из игр минчане пропустили аж семь шайб за игру – недопустимая роскошь для игр на выбывание. Но очень хочется, чтобы эти два коллектива задавали тон и в следующем сезоне. Уж очень симпатично смотрелась их игра.

Чего ждать от следующего, юбилейного сезона? Думаю, что кардинальных изменений не произойдет. Лидеры останутся теми же. Безусловно, с приходом Вячеслава Быкова на тренерский мостик укрепится ЦСКА. Уверен, что это поможет армейцам побороться за Кубок Гагарина.

Ну а пока – в конце очередного сезона – приходится в очередной раз ждать чуда на чемпионате мира от сборных России, Беларуси и Латвии. Судя по тренировочным матчам, все предпосылки к этому есть. Так что хоккейный сезон продолжается.