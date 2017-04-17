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Европейский хоккей: сезон закончен, сезон продолжается
18.04.2017 08:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Тому, что финал будет именно таким, мало кто удивился. Некоторые специалисты еще в январе предсказывали: в финале будут играть две из следующих трех команд: ЦСКА, СКА, "Металлург". Московские армейцы, вопреки ожиданиям, не вышли даже в полуфинал: во втором раунде плей-офф их "задавил" молодой, но мощный ярославский "Локомотив".
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Полуфиналы неожиданностей не принесли. И питерский СКА, и магнитогорский "Металлург" за четыре матча разобрались со своими конкурентами, и поэтому именно они сошлись в финальной битве.
По итогам могу сказать: своей игрой в финале СКА заслужил
© Sputnik Алексей Куденко
Олег Знарок - главный тренер СКА, ставших обладателями Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2016-2017
А вот
Московско-минско-ярославские чудеса
Но не только мастерством "Магнитки" и СКА запомнился этот сезон. Очень хорошее впечатление оставили крепкие коллективы, которые хоть и не обладали звездным составом, смогли дать бой признанным лидерам.
К таким командам, безусловно, относится ЦСКА. Звезды прошлого сезона отправились покорять НХЛ, но, тем не менее, молодежь смогла сделать все, чтобы московские армейцы в третий раз подряд выиграли регулярный чемпионат
© Sputnik / Виктор Толочко
КХЛ "Динамо-Минск" - "Локомотив"
Очень интересно в этом сезоне поработал с ярославским "Локомотивом" Алексей Кудашов и Крэйг Вудкрофт с
Чего ждать от следующего, юбилейного сезона? Думаю, что кардинальных изменений не произойдет. Лидеры останутся теми же. Безусловно, с приходом Вячеслава Быкова на тренерский мостик укрепится ЦСКА. Уверен, что это поможет армейцам побороться за Кубок Гагарина.
Ну а пока – в конце очередного сезона – приходится в очередной раз ждать чуда на чемпионате мира от сборных России, Беларуси и Латвии. Судя по тренировочным матчам, все предпосылки к этому есть. Так что хоккейный сезон продолжается.
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