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Skoda привезет в Шанхай прообраз своего первого электромобиля с запасом хода 500 км

18.04.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Незадолго до открытия автосалона в Шанхае в Интернете появились фотографии новой концептуальной модели Skoda — купейного кроссовера Vision E, который со временем должен превратиться в первый серийный электрокар производителя из Млада-Болеслава.


К слову, ранее этот автомобиль фигурировал в прессе как Kodiaq Coupe, но, судя по снимкам, в ряду марки это будет самостоятельная модель, которая дополнит нынешнюю линейку «паркетников» Skoda. Длина Vision E достигает 4,64 м, вширь концепт раздался на 1,91 м.


Снимков интерьера пока обнародовано не было, но ранее Skoda поделилась эскизами внутреннего убранства шоу-кара — в центре передней панели имеется сенсорный экран для управления основными функциями. Кроме того, каждый пассажир имеет в своем распоряжении отдельный сенсорный дисплей, позволяющий пользоваться функциями информационно-развлекательного комплекса (экран переднего пассажира вмонтирован в переднюю панель, дисплеи для задних седоков интегрированы в спинки передних сидений). В дверях имеются отсеки для смартфона с функцией индуктивной беспроводной зарядки.


Электрический кроссовер рассчитан на посадку пятерых человек. Силовой агрегат концепта — 305-сильный электромотор, питаемый от блока литий-ионных аккумуляторов, одного заряда которых должно хватить на 500 км пробега. Заявленная максимальная скорость Vision E — 180 км/ч. А еще Vision оснащен системой автономного вождения с массой сенсоров и несколькими камерами, отвечающей третьему уровню автономности — кроссовер может самостоятельно двигаться в пробках, переключаться в режим автопилота на магистралях, удерживаться в полосе и уходить от столкновений, совершать обгоны, самостоятельно искать свободные места для стоянки, парковаться и выезжать из них.

Появление первой серийной электрической Skoda запланировано на 2020 год. К 2025 году в модельном ряду марки должно быть уже пять электромобилей в различных сегментах — ожидается, что каждая четвертая Skoda будет работать на электричестве.

 
 
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Будущий электрический кроссовер Skoda оснастят автопилотом, который умеет самостоятельно искать место для парковки.

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