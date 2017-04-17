В поисках летних приключений совсем необязательно лететь за тридевять земель – в Беларуси можно найти много интересного. Чем заняться летом? Как провести время с пользой? TUT.BY вместе с пивоваренной компанией « Оливария », которая презентует новый летний сорт пива «Аливария Белое Золото ROSE», рассказывают об интересных вариантах необычного отдыха.

Чтобы не пропустить самое интересное и набраться впечатлений на весь год, лучше планировать летний отдых заранее. Взгляните на Беларусь по-новому: отправьтесь в путешествие к неизведанным местам, решитесь на прыжок с парашютом, взгляните на бескрайние просторы из корзины воздушного шара, поймайте в объектив самый красивый в мире закат. Как сделать летние каникулы незабываемыми?

Отправиться в экспедицию: путешествие к белорусским фьордам

В Беларуси есть самые настоящие скалы. Впечатляющие каменные массивы, свисающие над водой, находятся в Гомельской области – рядом с деревней Глушковичи Лельчицкого района. Затопленный карьер «Надежда», где еще недавно добывали гранит, стал настоящей достопримечательностью. Туристов здесь немного – путь в «белорусскую Скандинавию» неблизкий: если стартовать из Минска, придется преодолеть 330 км. Купаться нельзя, зато можно рыбачить. Собираясь в экспедицию, не забудьте паспорт: карьер находится в пограничной зоне с Украиной, возможно, придется предъявить документы.



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Испытать белорусский экстрим: сплав по реке Страча

Хотите экстрима? По байдаркам! В Беларуси можно отправиться в настоящий сплав по рекам на байдарках или каяках. Если водные походы вам в новинку, рекомендуем спланировать маршрут по Западной Березине. Здесь не придется сражаться со стихией: во время путешествия можно спокойно созерцать живописные пейзажи и наслаждаться спокойным отдыхом. Разнообразить водный поход можно восхождением на Синюю Гору высотой 235,6 м – на вершине сохранилась часть оборонительных укреплений времен Первой мировой войны.

Продвинутые сплавщики могут отправиться в водный поход по реке Страча на Витебщине. Будьте уверены: получите не меньше удовольствия, чем от сплава по карельским рекам. Маршрут по Страче считается одним из самых трудных: придется пробираться сквозь бурлящие водовороты и дремучие леса. Если нет времени разрабатывать маршрут самостоятельно, обратитесь в турагентства, которые предлагают организованные сплавы по белорусским рекам и прокат необходимого снаряжения.

Отправляясь в водный поход, не забудьте запасную обувь и комплект одежды, непромокаемую куртку, крем от загара и средство от укусов насекомых.

Погрузиться в средневековую историю Беларуси: реставрация Любчанского замка

Устали от офисной работы? Едем в Любчу. В живописном местечке Гродненской области можно не только хорошенько отдохнуть от городской суеты, но и сделать доброе дело – поучаствовать в реставрации настоящего средневекового замка. В Любче действует благотворительный фонд «Любчанский замок», который каждое лето набирает волонтеров для помощи в реставрации. В волонтерском лагере собирается много молодежи – ни один вечер не обходится без посиделок у костра. На реставрации замка в Любче можно провести выходные, а можно остаться на несколько недель. С собой стоит взять деньги на питание, постельное белье, спальный мешок, аптечку и рабочую одежду.

Слиться с природой: сафари-тур на Браславских озерах

Национальный парк «Браславские озера» предлагает необычную экскурсию – настоящий сафари-тур под названием «Дикая природа». Вы отправитесь в путешествие на внедорожнике, во время которого сможете понаблюдать за косулями, лосями, лисами, зайцами. Кроме того, можно сделать отличные фото. Не хуже, чем где-нибудь на Занзибаре, правда?



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Взглянуть на Беларусь с неба: полет на воздушном шаре, прыжок с парашютом

Воздушный шар поднимет вас на высоту до 1 км. Перед вами откроются живописные виды на белорусские просторы в лучах восходящего солнца – в летнее время полеты организуют с 6 до 8 утра. Шар летит бесшумно – вы насладитесь путешествием в полной тишине. В конце полета вас ожидает церемония посвящения в воздухоплаватели.

В погоне за острыми ощущениями отправляйтесь на Боровую прыгать с парашютом. Впечатления незабываемые! Это можно сделать в пятницу, субботу и воскресенье. Перед прыжком проводят обучение и инструктаж по технике безопасности. Если страшно прыгать самостоятельно, можно сделать это в тандеме с инструктором.

В полет на воздушном шаре одевайтесь как для загородной прогулки – по сезону. Это удовольствие доступно для людей любого возраста. Единственное условие – хорошее самочувствие. Для прыжка с парашютом выбирайте удобную одежду, которая не будет сковывать движения. Обязательно захватите с собой перчатки, желательно, кожаные. От прыжка лучше воздержаться, если вы перенесли переломы, у вас серьезные проблемы со зрением или есть хронические заболевания.

Примерить рыцарские доспехи: фестивали средневековой культуры

27-28 мая в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце пройдет фестиваль исторической реконструкции «Эпоха рыцарства», а практически через месяц, 22-23 июля в «Дудутках» - международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд 2017». Зрителей ждут рыцарские состязания, турниры лучников, ярмарки ремесленников и выступления белорусских, украинских, литовских и польских фолк-групп.



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Открыть неизведанные места: усадьба Четвертинских, Гиньковская пещера

В поселке Желудок Щучинского района на Гродненщине находится старинная усадьба князей Четвертинских. Здание неплохо сохранилось – здесь сняли несколько фильмов и даже первый белорусский хоррор «Маскара». До сих пор в усадьбе остались элементы декораций. До станции Желудок можно добраться на электричке из Гродно.

В Беларуси есть природная достопримечательность, которая поразит видавших виды туристов – Гиньковская пещера глубиной 10 метров. Поговаривают, что здесь спрятаны сокровища времен Речи Посполитой. Рядом с пещерой есть пара красивых озер, по которым можно покататься на лодке. Добраться проще всего на электричке Минск-Молодечно, затем на дизеле Молодечно-Крулевщизна до станции Полевачи.

Проникнуться деревенской романтикой: отдых в агроусадьбе

Размеренный отдых на природе – о чем еще может мечтать житель большого города? Можно снять комнату в агроусадьбе с баней, местом для пикника и блюдами белорусской кухни. Если отправляетесь на отдых большой компанией, арендуйте домик целиком. Для счастливчиков, которые могут позволить растянуть летний отдых на несколько недель, есть предложения по аренде дач на длительный срок. Небольшой домик в пределах 20 км от МКАД с базовыми удобствами можно снять за 200-250 рублей в месяц. Стоимость коттеджей со всеми коммуникациями в 6-10 км от МКАД - от 800 рублей и выше.

Провести ночь на лоне природы: переночевать в палатке

В национальных парках «Припятский», «Нарочанский», «Браславские озера» гостям предлагают кемпинги, где можно разбить палатку и насладиться отдыхом на природе. Если вы не фанат ночевки в полевых условиях, можно остановиться в плавучей гостинице на реке Припять. Любите рыбачить? В гостинице работает повар, который приготовит изысканные блюда из вашего улова.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Увидеть роскошный закат: созерцать заход солнца с обзорной площадки

Чтобы увидеть красивый закат, необязательно выезжать за город. Достаточно подняться на высокую обзорную площадку. В Минске такую возможность предоставляют Национальная библиотека и гостиница «Беларусь». Можно отправиться в ресторан The View, который находится на 28 этаже бизнес-центра Royal Plaza, и понаблюдать за заходом солнца во время ужина. За романтикой – в парк Горького: созерцать закат удобно из кабинки колеса обозрения. Точно время захода солнца можно рассчитать с помощью “солнечных калькуляторов” в интернете или специального приложения на смартфоне.





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