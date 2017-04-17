Переходный возраст — это то время, когда подростки впервые сталкиваются с принятием сложных решений, многие из которых предопределят их будущее. Мы не можем оградить их от проблем, но можем принять их такими, какие они есть, и попытаться помочь им разобраться в этой запутанной взрослой жизни.

В нашей подборке мы собрали не просто фильмы про подростков, а картины, которые ставят важные для них вопросы: чем заняться в жизни? Как справиться с неловкостью первых сексуальных опытов? И что делать, если уже успел наломать дров?

«Джуно» (2007)





Подростковая беременность — непростая тема, но «Джуно» говорит о ней искренне, с юмором, без заискиваний перед зрителем и излишней драматизации. Главной героине шестнадцать, она ждёт ребёнка от одноклассника. Не отважившись сделать аборт, она по совету подруги Леи решает отдать будущего малыша на усыновление — тем более что Марк и Ванесса, молодая бездетная пара, кажутся как нельзя лучше подходящими на роль родителей.

Пожалуй, главное достоинство фильма — будущая звезда нолановского «Начала» Эллен Пейдж. Её Джуно независима и остра на язык, но совершенно не готова принять на себя ответственность за ребёнка. За шутками и подростковой бравадой видна растерянность и беззащитность, и к концу фильма мы так привязываемся к героине, что не замечаем, как к горлу подступает комок. Кстати, Пейдж за роль беременной школьницы получила номинацию на «Оскар», а сам фильм победил в категории «Лучший сценарий».

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«Воспитание чувств» (2008)





Лента Лоне Шерфиг (режиссёра, которая через пару лет сняла другую пронзительную мелодраму «Один день») — это ещё одна картина, в центре которой — последствия сделанного в юном возрасте выбора. Дженни (Кэри Маллиган), отличница из хорошей семьи, знакомится с обаятельным мужчиной вдвое старше неё. Красивая одежда, интересные новые друзья и дорогие рестораны заставляют её забыть о мечтах получить оксфордское образование. Но вскоре выясняется, что у её возлюбленного есть свои секреты.

Роль в этой ретромелодраме стала прорывом для Кэри Маллиган, которую после выхода картины сравнивали с молодой Одри Хепберн. Актриса получила премию BAFTA, номинировалась на «Золотой глобус» и «Оскар». Но картина ценна не только блестящими актёрскими работами — её мудрость в том, что она даёт понять: многие ошибки можно исправить, если рядом с тобой понимающие люди.

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«Персеполис» (2007)





Эта анимированная история взросления, которую сняла иранка с французской пропиской Маржан Сатрапи, спустя десятилетие после премьеры может стать столь нам необходимым учебником терпимости и понимания. При этом «Персеполис» ещё и смешной, а его героиня такая живая, что заряжает энергией на много дней вперёд. Маржан, которой в начале фильма всего 9, уезжает из охваченного революцией Ирана в Австрию, где оказывается изгоем из-за своей национальности. Но и возвращение на родину приносит девушке только горечь, ведь, вкусив свободы, она уже не может жить в стране, где ей диктуют, что носить и как себя вести.

Сначала Сатрапи написала одноименный графический роман, а уже после выпустила фильм, сохранив в нём стилистику комикса: чёрно-белую палитру и минималистичные рисунки. Но «Персеполис» — это не только эффектная визуальная работа, но и захватывающая история, которая кроме прочего показывает, что консервативное воспитание не противоречит увлеченности Iron Maiden.

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«Аквариум» (2009)





Этот фильм полезно посмотреть подросткам, а ещё полезнее — их родителям, чтобы увидеть, как отчаянно эти смелые и самостоятельные, но ранимые взрослые дети нуждаются в любви.

В центре сюжета — пятнадцатилетняя Миа, которая живёт с матерью и младшей сестрой в английском захолустье. Её выгнали из школы, поэтому большую часть времени девушка смотрит ток-шоу, слоняется без дела по окрестностям или танцует под рэп из плеера. Её мать, которую больше занимают вечеринки с подружками, чем собственные дети, приводит домой нового бойфренда (великолепная роль Майкла Фассбендера), и он начинает интересоваться жизнью девушки. Только грань между родительской заботой и влечением в какой-то момент стирается.

«Аквариум» соединяет социальный комментарий с убедительным портретом девушки на пороге взросления. Поражает точность, с которой Арнольд прописывает характеры своих героев, отказываясь от однозначной оценки их поведения. А Кэти Джарвис — Миа — даже не играет, а живёт в каждом кадре, принимая решения, которые под силу далеко не каждому взрослому.

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«Улыбка Моны Лизы» (2003)





В отличие от других фильмов подборки, «Улыбка Моны Лизы» не претендует на место в истории киноискусства, зато идеально подходит для уютного вечера в тёплой компании. Этот женский вариант «Общества мёртвых поэтов» от культового Майка Ньюэлла («Четыре свадьбы и одни похороны», «Человек в железной маске» и даже «Гарри Поттер и Кубок огня») рассказывает об ученицах престижной школы для девушек, взгляды которых на жизнь меняются с появлением новой учительницы. Атмосфера 50-х годов, лёгкий джазовый саундтрек и мягкий феминистский посыл делают его отличным выбором для женской аудитории.

Кроме того, у фильма прекрасный актёрский состав: помимо Джулии Робертс, которая играет мисс Уотсон, в картине задействованы звезда ромкомов начала нулевых Джулия Стайлз, Джиннифер Гудвин (сейчас наиболее известная как Золушка из сериала «Однажды в сказке»), Кирстен Данст и номинантка на премию «Оскар» Мэгги Джилленхол.

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«Любимая» (1965)





Чистое и трепетное кино о юных мечтателях в послевоенном Минске, которое, правда, будет интересно скорее не подросткам, а их ностальгирующим родителям. Ира, недавно окончившая школу, знакомится с молодым рабочим Володей и устраивается на стройку. Но радость от первой зарплаты и первых свиданий омрачается тем, что бригадир берёт взятки, а у любимого, кажется, есть другая…

Короткий (всего час с небольшим) фильм собрал целую россыпь будущих знаменитостей: влюблённых сыграли Александра Назарова и главный Ватсон целого поколения советских зрителей Виталий Соломин; репортёра, ухаживающего за девушкой, — режиссёр «Белых рос» Игорь Добролюбов; племянницу бригадира Софью — Анфиса из «Девчат» и автор легендарных «Гардемаринов» Светлана Дружинина. Если этого недостаточно, то кино стоит найти хотя бы затем, чтобы посмотреть на столицу середины 60-х, вдохновенно снятую одним из лучших операторов БССР Юрием Марухиным. И, конечно, чтобы вспомнить о времени, когда мальчики девочкам читали стихи, и девочки на них не велись.

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«Мустанг» (2015)





Поэтичная картина, полная кипучей энергии, которая напоминает о том, что молодость не запрёшь на замок.

Пять сестёр, живущих с дядей и бабушкой в турецкой провинции, после школы играют с одноклассниками на берегу моря. Соседи их семьи усматривают в невинных детских забавах неподобающее поведение, и девушек запирают в доме и начинают готовить к замужеству.

Несмотря на то, что в сердце фильма — критика консервативного общества, «Мустанг» не становится манифестом против патриархального мироустройства, а превращается в гимн юности и красоте. Жизни сестёр сложились по-разному, но финал картины даёт надежду на будущее, в котором будет место любви и свободе.

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«Почти семнадцать» (2016)





Кино о подростках и для подростков, правдивое, смешное, претендующее на то, чтобы стать новым золотым стандартом жанра.

Семнадцатилетняя школьница Надин переживает трудности взросления, знакомые всем, кто когда-то был молодым: «сохнет» по едва знакомому мальчику, чувствует себя не в своей тарелке на вечеринках и в школе, не может найти общий язык с матерью и старшим братом, который к тому же начал встречаться с её лучшей подругой. При этом «Почти семнадцать» так верно угадывает подростков, что даже обращение к Богу из туалета в местной забегаловке не кажется надуманным. Оставаясь романтической комедией по сути, фильм ухитряется передать всю сложную палитру эмоций молодой девушки, центральное место среди которых занимает нелюбовь к себе. Но не волнуйтесь: множество неловких ситуаций спустя героиня научится себя принимать — и даже влюбится по-настоящему. В общем, смотреть обязательно.

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И, конечно, не стоит забывать про любимую советскую классику: драму «Чучело» с юной Кристиной Орбакайте, героиня которой — настоящий образец стойкости и благородства; лучший советский фильм о школе «Доживём до понедельника»; драматическую киноповесть «Завтра была война»; историю о первой любви «В моей смерти прошу винить Клаву К.» и многих других.