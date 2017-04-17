AUTO.TUT.BY продолжает рубрику «Откуда колеса растут». Регулярно мы будем рассказывать читателям об изобретениях, разработках и ноу-хау в области автомобилестроения какой-то определенной страны мира, которые изменили представление о машинах в целом. В этот раз вместе с Mercedes-Benz (Автомобильный дом «Энергия ГмбХ») рассказываем о Германии.

Немецкие автомобили часто описывают словами «качественный», «надежный», «солидный». Немцы изобрели автомобили — не могут же они их делать плохо?! Описание «Не бит, не крашен, один владелец — сельский врач, ездил только летом, хранил в гараже» применимо к машине только из Германии. Дирижабли на колесах и табуретки с моторчиком, высокие скорости и высокие технологии, — все это было и остается в истории немецкого автопрома.

Игры моторов

В 1864 году немецкий инженер Николаус Отто патентует свой двигатель внутреннего сгорания на светильном газе — и с этого все завертелось. До Отто ДВС уже существовали: разные конструкторы в разных странах независимо друг от друга, но примерно в одно и то же время придумывали, патентовали и строили свои моторы. Но у Отто получилось модернизировать двигатель бельгийца Ленуара и заключить успешные контракты. А в 1877 году он запатентовал четырехтактный мотор.

На фабрике Отто трудились не менее одаренные конструкторы Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Они предложили Николаусу проект компактного бензинового двигателя, который бы обходился без газогенераторной установки, но тот не поддержал начинание. Готлиб и Вильгельм ушли с фабрики и основали собственную фирму. В 1885 году они конструируют свой первый двигатель и карбюратор и тогда же устанавливают двигатель на велосипед — так получился мотоцикл. А в следующем году они же установили мотор на открытую коляску — и получили автомобиль.



Источник: wikimedia.org

Партнеры регистрируют фирму Daimler-Motoren-Gesellschaft и разрабатывают двигатели внутреннего сгорания для разных видов транспорта. Австрийский предприниматель и дипломат Эмиль Еллинек заказал в фирме автомобиль и сам определил некоторые его будущие параметры. В 1900 году Даймлер и Майбах строят эту машину, ставят на нее 4-цилиндровый мотор мощностью 35 лошадиных сил, коробку передач, ячеистый радиатор и некоторые другие детали собственной разработки. По просьбе заказчика автомобиль назвали в честь его дочери Мерседес — Mercedes 35 PS. Через два года название Mercedes становится торговой маркой.



Источник: i.wheelsage.org

Почти одновременно с Отто, Даймлером и Майбахом в Мангейме начинал свой бизнес Карл Бенц. Он переработал двигатель конструкции Отто и в 1879 году испытал свою версию. А в 1885-м он устанавливает мотор на трехколесную повозку и в следующем году регистрирует патент на автомобиль, работающий на бензине. Несколько раз он усовершенствует конструкцию и вскоре начинает продажи. В 1893 появляется и первый четырехколесный автомобиль — Benz Velo. Пусть он и не был первым автомобилем в мире, зато его считают первой моделью, выпущенной массовым тиражом: до 1902 года было построено около 1200 машин.



Первый трехколесный автомобиль Бенца. Источник: wikimedia.org



Benz Velo — первый четырехколесный автомобиль Бенца. Источник: wikimedia.org

В августе 1888 года жена Бенца Берта вместе с сыновьями 14 и 15 лет втайне от мужа совершила на автомобиле поездку к матери в Пфорцхайм — а это 104 км в один конец. В городке Вислох автомобилисты купили в аптеке лигроин, который тогда использовался как чистящее средство, и залили его в бак автомобиля. Так аптека стала первой в мире заправочной станцией, а Берта — первой в мире женщиной-водителем. Автопробег доказал надежность машины и способствовал дальнейшим продажам. В 1926 году фирмы Даймлера и Бенца объединились, автомобили стали называться Mercedes-Benz. Главным конструктором компании Daimler -Benz AG стал Фердинанд Порше.

Еще один немецкий изобретатель, работавший в то же время, — Рудольф Дизель. В 1892 году он получает патент на двигатель, в котором топливо воспламеняется не от искры или открытого огня, а от высокой температуры при сжатии. Пять лет спустя, в 1897-м, в Аугсбурге он строит первый работающий экземпляр такого мотора. Двигатель показывает высокий КПД, и им быстро заинтересовались машиностроители. Но первыми транспортными средствами с двигателем Дизеля стали корабли и подводные лодки, в начале двадцатых появляются дизельные тракторы и грузовики. В 1927 году автомобильная фирма Stoewer экспериментирует с дизельной легковушкой, но первым в мире серийным дизельным автомобилем лишь в 1936 году стал Mercedes-Benz 260D.



Источник: i.wheelsage.org

Становление грандов

Некоторые другие компании не занимались разработкой собственного двигателя, а просто собирали автомобили по лицензии или с использованием чужих агрегатов.

В 1862 году в городе Рюссельсхайме сын фабриканта Адам Опель открывает фабрику по выпуску швейных машинок для шитья шляп. В 1884 году он запускает производство велосипедов, на которых его сыновья регулярно выигрывают соревнования. В 1897 году их пригласили на Берлинский автосалон. Это был первый автосалон в Германии, и выставлялось на нем всего три фирмы: Daimler, Benz и Lutzmann. Карл и Вильгельм выкупили предприятие Лутцманна и в 1898—1899 запустили производство своей первой модели — Opel Patentmotorwagen «System Lutzmann». У машины одноцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 3,5 л.с., цепной привод и максимальная скорость в 20 км/ч.



Источник: wikimedia.org

К 1902 году таких машин выпустили 65 штук, после чего перешли на машины другой системы: по патенту француза Александра Даррака. Кузова делали на заводе Opel, а моторы поставляла фирма Darracq. В том же году братья представили и первую самостоятельную разработку: Opel 20/24 PS с двухцилиндровым 1,9-литровым мотором. К 1906 году, когда сотрудничество с Дарраком прекратилось, машин собственной модели продали уже больше тысячи штук. В следующем году фирма становится поставщиком машин для главы государства — короля Пруссии и императора Германии Вильгельма II. В 1909 выпускают модель «4/8 PS», которую за надежность и высокую проходимость полюбили врачи и за это в народе прозвали «Doktorwagen».



Вот откуда пошла рекламная фраза с авторынка «Один владелец, и тот врач»: с машины, которая действительно была популярна у докторов. Источник: wikimedia.org

В 1928 году из семейного предприятия «Опель» становится акционерным обществом, в следующем 80% акций выкупил концерн General Motors, а еще через год стал полным хозяином марки.

В 1917 году, после слияния нескольких машиностроительных и авиационных фирм, в Мюнхене была образована компания «Байерише Флюгцойгверке», которая затем сменила имя на Bayerische Motoren Werke — «Баварские моторостроительные заводы». Компания занималась изготовлением авиадвигателей, а после Первой мировой войны, когда стране запретили развивать авиацию, — моторами для мотоциклов, грузовиков и тракторов. Как раз в то время, как Opel выпустил акции, BMW выкупил компанию Dixi из Айзенаха. Она, в свою очередь, была автомобильной ветвью авиа- и вагоностроительной компании Gotha и только-только освоила лицензионное производство английской малолитражки Austin Seven под именем Dixi 3/15 PS. Баварцы продолжили выпускать модель с 15-сильным мотором объемом 0,75 л и к концу производства в 1932-м изготовили их почти 19 тысяч штук. Простой, неприхотливый, надежный, доступный, — вот какой автомобиль нужен был стране, только начавшей оправляться от последствий войны, и именно такую машину и предлагала покупателям компания.



Источник: wikimedia.org

Союз четырех

В 1932 году образуется концерн Auto Union, в который вошли четыре марки: DKW, Wanderer, Audi и Horch.

Фирма DKW из городка Чопау свой первый опытный паромобиль выпустила в 1916 году; DKW расшифровывается как Dampf Kraft Wagen — «паровой автомобиль». Но затем более десяти лет компания строила мотоциклы, и аббревиатуру стали шуточно расшифровывать как Das Knauben Wunsch — «мечта мальчишки». Снова за автомобили фирма взялась в 1928 году: у модели DKW P15 PS был клееный кузов из несущей фанеры и 0,6-литровый мотор мощностью 15 л.с. Вскоре компания начала выпуск модели F разных поколений (F означало Front — «передний»); это были первые массовые переднеприводные машины в Европе. Все автомобили марки комплектовались двухтактными двигателями, которые и после войны остались очень популярными и выпускались также по лицензии фирмами других стран. Внутри концерна Auto Union продукция фирмы DKW составляла наибольшую долю.



DKW P15 PS (1928) — первый серийный автомобиль марки. Источник: wikimedia.org

Фирму Wanderer основали в Хемнице в 1896 году Йохан Винкльхофер и Рихард Йенике и поначалу назвали своими фамилиями — Winklhofer & Jaenicke. Первую экспериментальную машину построили в 1904-м, но серийное производство развернулось лишь в 1911-м. Этторе Бугатти, будучи тогда еще начинающим конструктором, предложил фирме свой проект компактного автомобиля, но руководство отказалось и разработало собственную машину; в том же году фирма получила новое название. Автомобиль Wanderer W1 5/12 PS «Püppchen» был двуместным автомобилем-тандемом с сиденьями, расположенными друг за другом. Четырехцилиндровый мотор объемом 1,1 литра выдавал 12 л.с. мощности. Модель неоднократно модернизировали: добавляли мощности, меняли расположение сидений. В 1930 году Фердинанд Порше разработал для фирмы 6-цилиндровый двигатель, и впоследствии «Вандерер» оснащал ими широкую линейку автомобилей, включая спортивные родстеры и кабриолеты с элегантными кузовами ателье Gläser.



«Püppchen» («кукла») — первый серийный автомобиль марки, означающей в переводе «странник». Источник: flickr.com

Август Хорьх сначала работал у Карла Бенца, но через три года основал собственную фирму и в 1901 году под Кельном построил свой первый автомобиль — с передним расположением двухцилиндрового мотора мощностью 5 л.с.



Источник: myautoworld.com

Вскоре Хорьх перебрался в Райхенбах, а в 1904 году в Цвиккау, где фирму преобразовали в акционерное общество. Хорьх хотел строить солидные, мощные автомобили, но его эксперименты не понравились совету директоров, и в 1909 году Август ушел из фирмы и основал новую.

От шести до восьми литров

Временно отвлечемся от «Ауто Униона» и обратим внимание на большие немецкие машины с большими моторами.

После того как Хорьх ушел из своей же компании, на заводе Horch в Цвиккау постепенно пришли к тому, чего так добивался основатель: выпуск быстрых и мощных машин. В 1931 году на Парижском автосалоне фирма демонстрирует кабриолет желтого цвета с огромным 6-литровым мотором конфигурации V12, который выдавал 120 лошадиных сил. Под индексами «600» и «670» предлагали двух- и четырехместные кабриолеты и «пульман-седаны». Несмотря на три тонны массы, машина могла разгоняться до 140 км/ч.



Источник: wikimedia.org

Вильгельм Майбах в 1907 году ушел с завода Даймлера и открыл собственную фирму, начав выпускать моторы для дирижаблей графа Фердинанда Цепеллина, а позже — автобусов и поездов. Но Майбаху снова хотелось заняться автомобилями, и в 1919 году он строит свою первую модель с 6-цилиндровым мотором — Maybach W1. А в 1928-м одним из первых в мире выпускает автомобиль с 12-цилиндровым мотором V12. Модель Maybach 12 оснащалась 7-литровым двигателем мощностью 150 л.с.; позже ей на смену пришла модель Maybach DS7, которую неофициально называли Zepellin. В 1930 году Майбах выпускает Maybach DS8: теперь мотор уже был восьмилитровым и выдавал 200 «лошадей». В зависимости от установленного кузова и полной массы, этот дирижабль на колесах мог разгоняться до 170 км/ч. После этой модели Майбах снова переключился на рядные «шестерки»; с началом войны фирма прекращает выпуск гражданской техники.



Источник: wikimedia.org

Еще одним и, пожалуй, самым известным немецким автомобилем с 12-цилиндровым мотором стал Mercedes-Benz Typ 770. Он выпускался с 1930 по 1943 год в модификациях «W07» и «W150» и разошелся тиражом в 205 экземпляров. Машину заимели короли и императоры. Двигатель объемом 7,7 литра в наддувном варианте выдавал до 230 л.с. мощности и мог разогнать базовую (не бронированную) модель до 170 км/ч. Кузова для модели строили минимум полдюжины ателье.



Источник: wikimedia.org

Rennwagen значит «гоночный»

В 1909 году Август Хорьх ушел из собственной компании August Horch & Cie. Motorwagenwerke и основал в том же Цвиккау новую компанию и также назвал своим именем: August Horch Automobilwerke GmbH. Позже название изменили на Audi Automobilwerke GmbH Zwickau. Первой моделью марки стала Audi Typ A с 2,6-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 22 л.с.



Источник: wikimedia.org

Компания участвовала в гонках и совершенствовала моторы. В 1924-м появляется первый шестицилиндровый мотор, а в 1927-м — восьмицилиндровый. В следующем году глава DKW Йорген Расмуссен выкупил фирму Audi, а в 1932-м DKW, Audi, Wanderer и Horch образовали концерн Auto Union. При этом все четыре продолжили выпуск машин со своими названиями, а под именем Auto Union начали выпускать гоночные автомобили.

С 1933 по 1939 год при участии Фердинанда Порше компания строит четыре поколения гоночных автомобилей. На модели Typ A, Typ B и Typ C ставятся V-образные 16-цилиндровые двигатели объемом 4,4; 5,0 и 6,0 литра соответственно. С нагнетателями они выдают до 520 лошадиных сил мощности. На Typ D ставится 12-цилиндровый 3-литровый мотор мощностью 485 л.с. Компания экспериментирует с кузовами, продувает модели в аэродинамической трубе и, конечно, участвует в гонках.



Источник: wikimedia.org

В январе 1938 года Бернд Роземейер в попытке побить рекорд скорости развивает скорость 440 км/ч, но от порыва ветра вылетает и погибает. Рекорд, который он пытался побить, утром того же дня установил Рудольф Караччьола из Mercedes-Benz. «Мерседес» был главным противником «Ауто Униона»: на счету «трехлучевой звезды» победы в чемпионатах 1935, 1937 и 1938 годов, — все три раза первенствовал Караччьола.

Гоночная программа Mercedes для участия в Гран-при началась с модели W25 конструкции Ганса Нибеля. Мотор выдавал более 400 лошадиных сил мощности, и Караччьола завоевал несколько побед в 1934−36 годах. В конце 36-го молодой инженер Рудольф Уленхаут испытал машину и нашел несколько конструктивных недоработок. Автомобиль для сезона 1937 года разработали под его руководством. Модель W125 оснащалась 5,7-литровым мотором мощностью под 600 л.с. Машина этой модели, но в обтекаемом кузове и с мотором мощностью 736 л.с., и участвовала в рекордном заезде, который пытался побить Роземейер. Караччьола вывел автомобиль на автобан между Франкфуртом и Дармштадтом и разогнался до 432,7 км/ч. Этот рекорд для обычных дорог держится до сих пор.



Источник: wikimedia.org

В 1938 году в чемпионате изменили правила, и вместо ограничения массы машины ввели ограничение объема двигателя. Чтобы им соответствовать, команда разработала новый автомобиль — W154. Трехлитровый мотор конфигурации V12 выдавал под 470 л.с. мощности. Пилоты команды 12 раз приводили ее к победе на разных этапах, и титул вновь завоевал Караччьола. Удивительно, что одно из уцелевших шасси этой модели попало в США и с 1947 по 1957 год несколько раз участвовало в 500-мильных гонках в Индианаполисе. После 1939 года команда сворачивает гоночную программу.



Источник: wikimedia.org

Партнер проекта:

Автомобильный дом «Энергия ГмбХ» — генеральное представительство концерна «Даймлер АГ» в Республике Беларусь. Осуществляет продажу и сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, а также продажу оригинальных запасных частей и аксессуаров.