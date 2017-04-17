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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние

18.04.2017 09:08 — Разное | Tut.by  
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В среду, 19 апреля, мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2014 JO25. Он приблизится к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-обсерваторию Slooh.


Изображение: Science Photo Library RF / East News

Небесное тело было открыто в 2014 году с помощью автоматизированного телескопа в обсерватории Маунт-Леммон в США. По разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Он пролетит на расстоянии в 4,6 дистанции между Луной и Землей (1,77 миллиона километров).

В момент сближения с Землей 2014 JO25 будет хорошо виден даже в любительские телескопы за счет своей высокой отражательной способности.

Этот астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Такие небесные тела должны пересекать орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (примерно 19,5 расстояния от Земли до Луны), и их диаметры — превышать 100-150 метров.

 
 
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Он приблизится к нашей планете на рекордно близкое для такого крупного объекта расстояние за последние 400 лет.

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