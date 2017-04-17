﻿ В Минске на улице Сурганова загорелась маршрутка - образовался затор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на улице Сурганова загорелась маршрутка - образовался затор

18.04.2017 09:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром, 18 апреля, на улице Сурганова загорелась маршрутка Mercedes. Огонь потушили сотрудники МЧС. В автомобиле было 15 человек, но все они успели выйти.


Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС

Как сообщил AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко сообщение о возгорании маршрутки поступило в 8.23.

— Возгорание произошло загорание в моторном отсеке в момент движения по улице Сурганова. В салоне находилось 15 человек, никто не пострадал, — сообщил Александр Попко.


Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС

В районе улицы Сурганова-Академическая образовалась пробка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавших нет, но на улице Сурганова-Академическая образовалась пробка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика