Утром, 18 апреля, на улице Сурганова загорелась маршрутка Mercedes. Огонь потушили сотрудники МЧС. В автомобиле было 15 человек, но все они успели выйти.



Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС

Как сообщил AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко сообщение о возгорании маршрутки поступило в 8.23.

— Возгорание произошло загорание в моторном отсеке в момент движения по улице Сурганова. В салоне находилось 15 человек, никто не пострадал, — сообщил Александр Попко.



Фото предоставлено Минским городским управлением МЧС

В районе улицы Сурганова-Академическая образовалась пробка.