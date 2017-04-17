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В Минске на улице Сурганова загорелась маршрутка - образовался затор
Утром, 18 апреля, на улице Сурганова загорелась маршрутка Mercedes. Огонь потушили сотрудники МЧС. В автомобиле было 15 человек, но все они успели выйти.
Как сообщил AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко сообщение о возгорании маршрутки поступило в 8.23.
— Возгорание произошло загорание в моторном отсеке в момент движения по улице Сурганова. В салоне находилось 15 человек, никто не пострадал, — сообщил Александр Попко.
В районе улицы Сурганова-Академическая образовалась пробка.
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Пострадавших нет, но на улице Сурганова-Академическая образовалась пробка.
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