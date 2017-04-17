Многолетний капитан «Челси» Джон Терри по окончании сезона покинет команду, сообщает официальный сайт лондонского клуба.



Джон Терри. Фото: chelseafc.com

Это совместное решение клуба и его 36-летнего капитана.

— Все на «Стэмфорд Бридж» хотели бы выразить огромную благодарность Джону. Желаем ему удачи в будущем, — говорится в заявлении клуба.

— После 22 лет здесь мне так много нужно сказать, есть так много людей, которых мне нужно поблагодарить в этом большом клубе: от тренеров, партнеров по команде и персонала до фанатов, которые так поддерживали меня на протяжении многих лет.

Решение о своем будущем приму позже, а сейчас я стремлюсь помочь команде достичь успеха в этом сезоне. С «Челси» у нас всегда были фантастические отношения, которые продолжатся. У нас были позитивные переговоры. Но, все тщательно взвесив, я решил, что сейчас подходящее время, чтобы уйти. Я всегда знал, что уйду вовремя. И есть чувство, что конец этого сезона — лучший момент для этого.

Чувствую, что еще многое могу предложить на поле, но понимаю, что в «Челси» возможности для меня ограничены. Поэтому буду искать для себя новые вызовы.

Конечно, я всегда буду «синим» и сейчас очень хочу закончить свой последний сезон в качестве игрока «Челси» с трофеем, — сказал Джон Терри в интервью клубной пресс-службе .

Джон Терри дебютировал в основе «Челси» в 1998 году. С тех пор провел 713 матчей, забил 66 мячей и выиграл 16 трофеев, среди которых 4 титула чемпиона Англии и Лига чемпионов. Рекордсмен клуба по числу игр в качестве капитана (578).